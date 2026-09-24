به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با ، فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) شهرستان گناوه به همراه جمعی از پاسداران، بسیجیان، پیشکسوتان جهاد و شهادت، ایثارگران و فرماندهان ادوار مختلف سپاه شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن تبریک این هفته و با گرامیداشت یاد و خاطره امام (ره)، فرماندهان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ، شهدای والامقام و امام شهید امت، اظهار کرد: امروز صلابت، اقتدار و شجاعت کشور مرهون مجاهدت و ازخودگذشتگی رزمندگان، فرماندهان، شهدا و خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان است.

امام جمعه گناوه دفاع مقدس را یک گنجینه ارزشمند و پایان‌ناپذیر دانست و افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و یادآوری ایثارگری‌ها، شجاعت‌ها، شهادت‌ها، مهربانی‌ها، اعتقادات و باورهای رزمندگان اسلام است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه بسیاری از فرماندهان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس امروز در میان ما حضور ندارند، گفت: باید یاد و خاطره امام راحل و رهبر شهید امت، فرماندهان و رزمندگان شهید و همه شهدای دفاع مقدس را گرامی بداریم و از خداوند متعال توفیق ادامه راه امام و شهدا را مسئلت کنیم.

معنویت؛ عامل اصلی پیروزی در دفاع مقدس

وی با اشاره به شرایط سخت هشت سال دفاع مقدس و کمبود امکانات و تجهیزات در آن دوران، خاطرنشان کرد: جوانان، بسیجیان، سپاهیان و ارتشیان ایران اسلامی با وجود برخورداری دشمن از حمایت و امکانات گسترده، با دست خالی اما با ایمان و اعتقاد به خدا در برابر دشمن ایستادند.

امام جمعه گناوه یکی از عوامل اصلی پیروزی رزمندگان در دفاع مقدس را معنویت دانست و تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های امروز رزمندگان، بسیجیان و اقشار مؤمن جامعه، کمرنگ شدن معنویت در جامعه است و باید برای تقویت ایمان، معنویت و باورهای دینی در نسل جوان تلاش بیشتری صورت گیرد.

اهداف دشمن از آغاز جنگ تحمیلی

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تحلیل امام خمینی(ره) از اهداف دشمن در آغاز جنگ تحمیلی اظهار کرد: مقابله با اسلام انقلابی، مقابله با انقلاب اسلامی و تلاش برای تجزیه ایران از جمله اهداف دشمن در آغاز جنگ هشت ساله بود.

وی افزود: دشمن در آن دوران به دنبال تجزیه کشور بود، اما ملت ایران با مقاومت و ایستادگی اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد و این موضوع در دفاع مقدس به یک واقعیت تاریخی تبدیل شد.

امام جمعه گناوه با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده از هشت سال دفاع مقدس، بیان کرد: تجربیات ارزشمند و ماندگار دفاع مقدس امروز نیز در تقویت توان دفاعی کشور مؤثر بوده و ملت ایران با تکیه بر توانمندی نیروهای مسلح و حضور و مقاومت مردم در برابر تهدیدهای دشمن ایستادگی کرده است.

وحدت و انسجام؛ رمز عبور از تهدیدها

وی با تأکید بر اینکه «مردم» یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور هستند، گفت: مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی، در مقاطع مختلف از کشور و امنیت آن دفاع کرده‌اند و حضور و تاب‌آوری مردم یکی از عوامل مهم اقتدار کشور است.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام، اتحاد، همدلی و بصیرت نیاز داریم و همه دلسوزان کشور باید برای تقویت این مؤلفه‌ها تلاش کنند.

وی با اشاره به وجود برخی کمبودها و مشکلات در جامعه گفت: وجود نقد، ضعف و کمبود در بخش‌های مختلف قابل انکار نیست، اما برای رفع مشکلات باید راهکار ارائه کرد و نباید با ایجاد التهاب و تشویش، زمینه اختلاف و شکاف در جامعه را فراهم کرد.

تأکید بر جهاد تبیین و مقابله با جنگ شناختی

امام جمعه گناوه با اشاره به تغییر شیوه‌های مقابله دشمن با جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمن امروز در کنار فشارهای اقتصادی و تهدیدهای مختلف، جنگ شناختی و رسانه‌ای را دنبال می‌کند و تلاش دارد با عملیات روانی و رسانه‌ای، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تصریح کرد: وظیفه امروز ما جهاد تبیین، افزایش بصیرت، حفظ وحدت و انسجام و مقابله با عملیات روانی دشمن است و رسانه‌ها در این عرصه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و تشویش در جامعه افزود: دشمن تلاش می‌کند از هر روزنه‌ای برای ایجاد درگیری داخلی و تضعیف انسجام ملی استفاده کند و باید با هوشیاری و آگاهی، این توطئه‌ها را خنثی کرد.

تقدیر از سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: سخنان شجاعانه و با اقتدار رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل قابل تقدیر بود و ایشان توانست پیام مظلومیت توأم با اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان برساند.

وی افزود: نمایش تصاویر رهبر شهید، شهدای دانش‌آموز میناب، شهدای ورزشگاه لامرد و دیگر شهدای جنایات اخیردشمنان، در کنار سخنان رئیس‌جمهور، پیام مظلومیت ملت ایران را در عین اقتدار و ایستادگی به جهانیان منتقل کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: پیام ملت ایران این است که در برابر زورگویی و قلدری سر تعظیم فرود نخواهد آورد؛ ملت ایران هم آمادگی دفاع و ایستادگی دارد و هم در چارچوب مصالح کشور آمادگی مذاکره را دارد.

وی همچنین با اشاره به پاسخ رئیس‌جمهور به مواضع رئیس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: رئیس‌جمهور کشورمان از تریبون سازمان ملل پاسخ یاوه‌گویی‌ها و ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا را داد و مواضع ملت ایران را با صراحت و اقتدار بیان کرد.

ضرورت توجه به آسیب‌های اجتماعی

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی در شهرستان، اظهار داشت: مردم گناوه مردمی مؤمن، متدین، ولایتمدار و با بصیرت هستند و سابقه درخشانی در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از امنیت کشور دارند.

وی افزود: مردم این شهرستان بیش از ۲۳۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند و نباید وجود برخی آسیب‌های اجتماعی، خدمات، مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های مردم گناوه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: وجود آسیب‌ها را نباید انکار کرد، اما باید با آسیب‌شناسی دقیق، همفکری و ارائه راهکار، برای کاهش آنها تلاش کرد.

وی با اشاره به برخی دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: مقابله با این مسائل تنها وظیفه یک دستگاه نیست و دستگاه‌های انتظامی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی و سایر مجموعه‌های مسئول باید در کنار یکدیگر برای حل مشکلات اقدام کنند.

امام جمعه گناوه تأکید کرد: هدف، دفاع از ضعف‌ها نیست؛ بلکه باید مشکلات را پذیرفت، برای آنها راهکار ارائه کرد و با همکاری و هم‌افزایی، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم ساخت.

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد با همفکری، همکاری و ارائه راهکارهای عملی، آسیب‌های اجتماعی در شهرستان گناوه کاهش یابد و فرهنگ ایمان، معنویت، مقاومت، بصیرت و ولایتمداری در جامعه بیش از گذشته تقویت شود.

ضرورت توجه به نماز و نسل جوان

حجت الاسلام رکنی حسینی همچنین بر اهمیت اقامه نماز در مدارس، خانواده‌ها و میان نسل جوان تأکید کرد و گفت: توجه به نماز و ارتباط نسل جوان با مسجد و معنویت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: خانواده‌ها، مدارس، مساجد، روحانیون، دستگاه‌های فرهنگی و مجموعه‌های تربیتی باید برای تقویت ارتباط نسل جوان با نماز و ارزش‌های دینی همکاری بیشتری داشته باشند.

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به موضوع امر به معروف و نهی از منکر، بر ضرورت توجه به شیوه‌های صحیح اجرا و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق این فریضه در جامعه تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختلاف در آمار شهدای شهرستان گناوه، خواستار تعیین و ثبت یک آمار رسمی و دقیق از شهدای شهرستان شد و گفت: آمار شهدای شهرستان در مقاطع مختلف متفاوت اعلام شده و لازم است برای یک‌بار آمار دقیق و رسمی شهدای شهرستان مشخص شود تا همه مسئولان و سخنرانان از یک آمار واحد استفاده کنند.

در ادامه این دیدار، تعدادی حاضران به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و برخی مسائل و معضلات اجتماعی و فرهنگی شهرستان پرداختند که از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست، امر به معروف و نهی از منکر و چالش‌های اجرایی آن، ضرورت توجه به نماز در میان نسل جوان و مدارس و تقویت اقامه نماز در خانواده‌ها، جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن و تلاش برای یافتن روزنه‌هایی به منظور ایجاد تشویش در افکار عمومی و دامن زدن به اختلافات داخلی بود.



در پایان این مراسم، با اهدای چفیه بسیجی از حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، امام جمعه گناوه، تجلیل شد.