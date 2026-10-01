امام جمعه گناوه: امنیت زیربنای پیشرفت و آرامش جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر پنجشنبه در دیدار فرماندهان و کارکنان انتظامی، راهور و دریابانی شهرستان گناوه به مناسبت هفته فراجا، اظهار کرد: همه ما به عنوان سربازان وطن و مدافعان امنیت، وظیفه سنگینی بر عهده داریم و باید تلاش کنیم این مسئولیت را به بهترین شکل انجام دهیم.

وی با قدردانی از گزارش ارائه‌شده از سوی فرمانده انتظامی شهرستان، شعار امسال هفته فراجا، «پلیس مجاهد، ملت مبعوث برای ایران سرفراز» را مورد اشاره قرار داد و افزود: امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر سرافرازی ایران اسلامی گام برداریم.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه امنیت زیربنا و رکن اساسی هر جامعه است، گفت: اگر جامعه‌ای بخواهد در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی پیشرفت کند، زیرساخت اصلی آن امنیت است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری اقتصادی بدون امنیت امکان رشد و استمرار ندارد و در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، امنیت نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره نیازهای اساسی مردم، اظهار کرد: امنیت، عدالت و فراوانی نعمت از نیازهای اساسی جامعه هستند و تحقق عدالت نیز در سایه امنیت امکان‌پذیر است.

تقدیر از مجاهدت نیروهای فراجا در تأمین امنیت

امام جمعه گناوه با تقدیر از تلاش‌های نیروهای فراجا گفت: امروز سبزپوشان فراجا در مرزهای شرقی، شمال‌غربی و جای‌جای ایران اسلامی در خط مقدم امنیت قرار دارند و برای حفظ امنیت مردم، جان خود را تقدیم می‌کنند.

وی با گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی افزود: نیروهای فراجا در عرصه‌های مختلف برای حفظ امنیت و سلامت جامعه، مجاهدانه تلاش کرده و شهدای بسیاری در این راه تقدیم کرده‌اند.

حجت الاسلام رکنی حسینی خاطرنشان کرد: وقتی خانواده‌ای با آرامش فرزندان خود را صبح به مدرسه، دانشگاه یا حوزه علمیه می‌فرستد و با اطمینان خاطر منتظر بازگشت آنان است، این آرامش در سایه امنیتی است که نیروهای حافظ امنیت برای جامعه فراهم کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به شرایط شهرستان گناوه و گستردگی مأموریت‌های نیروی انتظامی، بر ضرورت توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، جمعیت ثابت و شناور شهرستان، فعالیت گسترده شناورها و رفت‌وآمد افراد از مناطق مختلف، طبیعی است که مأموریت‌ها و مسئولیت‌های نیروهای انتظامی افزایش پیدا کند.

ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی

امام جمعه گناوه با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی اظهار کرد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست و همه دستگاه‌های فرهنگی، قضایی، اجرایی و متولیان امر باید در این زمینه همکاری کنند.

وی افزود: نیروی انتظامی وظایف قانونی مشخصی بر عهده دارد، اما برای حل ریشه‌ای آسیب‌های اجتماعی، همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها ضروری است تا مجموعه انتظامی نیز بتواند مأموریت‌های خود را بهتر انجام دهد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اهمیت فرهنگ عفاف و زیست عفیفانه در جامعه اسلامی، گفت: حفظ عفاف و حجاب و جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی، دغدغه همه مسئولان و دلسوزان جامعه است و تحقق آن نیازمند یک کار جمعی و هماهنگ است.

امنیت تجمعات و حضور شبانه مردم

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری تجمعات مردمی در شهرستان، اظهار کرد: حضور مردم در میدان‌ها و تجمعات مختلف به ویژه تجمع شبانه ، نیازمند تأمین امنیت است و نیروهای انتظامی در گرما و سرما تا پاسی از شب برای تأمین امنیت مردم حضور دارند.

وی این تلاش‌ها را شایسته تقدیر دانست و افزود: نیروهای فراجا برای مجاهدت در راه ملت و سرافرازی ایران اسلامی، شبانه‌روز در حال انجام وظیفه هستند.

تأکید بر حفظ وحدت و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تحولات منطقه و تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و ناامنی در کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز یکی از اهداف اصلی دشمن، ایجاد اختلاف و زمینه‌سازی برای اغتشاشات داخلی است و در چنین شرایطی، اتحاد و یکپارچگی مردم می‌تواند توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی را خنثی کند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر وحدت و همدلی، خاطرنشان کرد: نباید ضعف‌ها و کمبودهای موجود زمینه‌ای برای روایت‌سازی دشمن شود و در عین حال، انتقاد نیز باید در چارچوب صحیح و منصفانه مطرح شود.

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات اجتماعی افزود: دشمن از جنگ رسانه‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تحریک احساسات جوانان استفاده می‌کند و مقابله با این جنگ رسانه‌ای، نیازمند هوشیاری، تبیین و عملکرد صحیح و مسئولانه است.

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان ضمن تقدیر مجدد از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی، راهور و دریابانی شهرستان گناوه، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در مسیر تأمین امنیت مردم قدردانی کرد و گفت: این مجاهدت‌ها نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی در هر شرایطی برای انجام وظیفه و حفظ امنیت مردم در میدان حضور دارند و باید از زحمات آنان قدردانی کرد.

وی همچنین یاد و خاطره امام راحل، امام شهید امت، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای نیروهای مسلح و فراجا را گرامی داشت و برای شهدای این عرصه‌ها طلب علو درجات کرد.

در این دیدار فرمانده انتظامی شهرستان گناوه ضمن تبریک هفته فراجا، از حمایت‌ها و همراهی‌های امام جمعه شهرستان با مجموعه انتظامی و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این نیرو در برقراری نظم و امنیت تقدیر و تشکر کرد.

سرهنگ محمد نصیر زنده بودی گزارشی از اقدامات، عملکرد و فعالیت‌های مجموعه انتظامی در حوزه‌های مختلف در این نشست ارائه کرد.



پس از آن، جانشین فرمانده دریابانی شهرستان نیز ضمن تبریک هفته فراجا، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه مأموریت‌های دریابانی و تأمین امنیت در مرزهای آبی شهرستان ارائه کرد.

همچنین رئیس پلیس راهور ضمن تبریک هفته انتظامی گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده ارائه نمود.