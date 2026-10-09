امام جمعه گناوه: امنیت کشور مرهون مجاهدت نیروهای مسلح و فراجا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گناوه، با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات، اظهار کرد: انسان باید در همه مراحل زندگی، چه در خلوت و چه در اجتماع، خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند.

تقوا، راه مقابله با وسوسه‌های شیطان

امام جمعه گناوه با اشاره به آیه ۲۰۱ سوره اعراف، به تبیین نقش تقوا در مقابله با وسوسه‌های شیطانی پرداخت و بیان کرد: انسان‌های پرهیزگار نیز در معرض وسوسه‌های شیطان قرار دارند، اما به دلیل برخورداری از تقوا، هنگامی که با وسوسه مواجه می‌شوند، به یاد خدا می‌افتند و با بصیرت و آگاهی مسیر درست را تشخیص می‌دهند.

وی افزود: شیطان همواره در پی نفوذ در وجود انسان است و تلاش می‌کند او را از مسیر حق منحرف کند، اما یاد خدا و تقویت تقوا موجب می‌شود انسان به‌موقع متوجه خطر شود و از گرفتار شدن در دام وسوسه‌ها نجات پیدا کند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت مراقبت از نفس گفت: باید تلاش کنیم با مهار نفس و دوری از گناه، اجازه ندهیم وسوسه‌های درونی و بیرونی ما را از مسیر بندگی خداوند دور کند.

امنیت کشور مرهون مجاهدت‌های نیروهای فراجا است

امام جمعه گناوه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام با تاکید بر نقش این نیرو در امنیت کشور و ایستادگی در برابر حملات دشمن در جنگ های تحمیلی دوم و سوم از مجاهدت ها و فداکاری های کارکنان و نیروهای غیور فراجا و خانواده های آنها قدردانی کردند و تقویت همه جانبه این نهاد و ارتقا فناوری و بهره گیری هدفمند از هوش مصنوعی در بهبود ماموریت های آنها را ضروری دانستند.

وی با اشاره به نکات مهم این پیام مقام معظم رهبری، امنیت را یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی دانست و گفت: در روایات دینی، سلامتی و امنیت از نعمت‌هایی معرفی شده‌اند که گاهی انسان‌ها قدر آن‌ها را به‌درستی نمی‌دانند؛ در حالی که تأمین و حفظ امنیت کشور، نتیجه مجاهدت و فداکاری نیروهای انتظامی و امنیتی است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به شهادت نیروهای مدافع امنیت در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: امنیت سراسری ایران مرهون رشادت نیروهایی است که برای حفظ آرامش جامعه و صیانت از آب‌وخاک کشور از جان خود می‌گذرند.

امام جمعه گناوه گفت: لذا امنیت کشور مرهون مجاهدت نیروهای مسلح و فراجا است و رهبر معظم انقلاب این امنیت را با ابعاد اجتماعی، اخلاقی و آسایش عمومی که این عزیزان فراهم می کنند یک خدمت ارزشمند و جهاد در راه خدا و فی سبیل الله بیان فرمودند و ملت ایران را قدردان زحمات نیروهای امنیتی دانستند .

امام جمعه گناوه با بیان اینکه رفتار اعتمادآفرین نیروهای انتظامی می‌تواند موجب تقویت اعتماد عمومی شود، تصریح کرد: رهبری فرمودند گمنامی و مظلومیت این نیروها، بر ارزش مجاهدت‌های آنان در پیشگاه خداوند می‌افزاید.

وی همچنین ضرورت تقویت همه‌جانبه فراجا را از نکات مهم پیام رهبری عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب حوزه نیروی انسانی، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را در ارتقای توان عملیاتی و انجام مأموریت‌های این مجموعه مؤثر دانستند.

نخبگان و جوانان سرمایه‌های راهبردی کشور هستند

امام جمعه گناوه با تبریک موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک ، با اشاره به کسب پنج مدال طلا توسط دانش‌آموزان ایرانی در این رقابت‌ها، گفت: این موفقیت در میان ۶۶ کشور و ۳۲۰ دانش‌آموز شرکت‌کننده، مایه افتخار کشور است و نشان می‌دهد جوانان ایرانی توانایی حضور در بالاترین سطوح علمی جهان را دارند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز این جوانان سرمایه های ملی و به عنوان قدرت کشور و این نظام هستند.

وی اظهار کرد: درخشش جوانان ایرانی در رقابت‌های علمی بین‌المللی نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت‌های ارزشمند علمی برخوردار است و باید بیش از گذشته از این سرمایه‌های انسانی حمایت شود.

وی با اشاره به موفقیت‌های علمی و ورزشی جوانان ایرانی در عرصه های مختلف تصریح کرد: همان‌گونه که جوانان کشور در عرصه‌های علمی و ورزشی افتخارآفرینی می‌کنند، در حوزه‌های مختلف فناوری و دفاعی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت و اقتدار ایران دارند و اگر امروز کشور ما قدرتمند در برابر دنیا ایستاده است و نزدیک به هشت ماه در یک جنگ نامقارن با صلابت در مقابل دشمنان ایستادگی کرده است به برکت همین جوانان است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر نقش علم در اقتدار ملی افزود: علم و دانش، قدرت و توانمندی را برای یک کشور به ارمغان می‌آورد و بخش مهمی از پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های دفاعی، موشکی و پهپادی حاصل تلاش و دانش جوانان برومند کشور است و باید قدرشناس این جوانان و نخبگان باشیم.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: باید قدر سرمایه‌های انسانی کشور را بدانیم و زمینه حمایت از استعدادهای برتر را فراهم کنیم تا این نیروهای ارزشمند بتوانند در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران نقش‌آفرینی کنند.

وی حضور رتبه‌های برتر کنکور در اجتماعات مردمی را نیز نشانه‌ای از ظرفیت و انگیزه نسل جوان دانست و بر ضرورت حمایت از این قشر تأکید کرد و گفت: همین جوانان ما را در برابر جبهه کفر و استکبار پیروز خواهند کرد.

گرامیداشت حماسه شهدای نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس

حجت الاسلام رکنی حسینی با گرامیداشت ۱۶ مهرماه، سالروز حماسه‌آفرینی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یاد و خاطره شهدای این نیرو، به‌ویژه شهید نادر مهدوی و همرزمانش را گرامی داشت.

وی با اشاره به رویارویی نیروهای ایران اسلامی با آمریکا در خلیج فارس در سال ۱۳۶۶ اظهار کرد: رزمندگان ایرانی در آن دوران با شجاعت و ایستادگی در برابر دشمن آمریکایی ، حماسه‌ای ماندگار آفریدند و نشان دادند که در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور از هیچ تلاش و فداکاری دریغ نمی‌کنند.

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه شهید نادر مهدوی در تاریخ مقاومت ایران گفت: این شهید والامقام و همرزمانش با فداکاری خود، الگویی ماندگار از شجاعت و ایستادگی در برابر قدرت‌های متجاوز به یادگار گذاشتند.

وی با تأکید بر نقش نیروی دریایی سپاه در دفاع از امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز افزود: اقتدار نیروهای مسلح و فداکاری شهدا از عوامل مهم حفظ امنیت و صیانت از منافع ملی کشور است و امروز به برکت خون همین شهدا ، نادر مهدوی ها، سردار تنگسیری ها و سایر شهدا، متجاوزان را کیلومترها از خلیج فارس و تنگه هرمز دور کرده ایم .

وی گفت: امروز نیز افتخار ما به نیروهای مسلح جانبرکف و نیروی دریایی است که دشمن را در باتلاقی فرو برده که هر چه در آن دست و پا می زند راه نجاتی نمی یابد ودر برابر نیروهای مقتدر ایران اسلامی چاره ای جز تسلیم ندارد.

ضرورت حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگ اقتصادی

امام جمعه گناوه با اشاره به فشارهای اقتصادی گفت: دشمن در کنار تقابل نظامی و دریایی، از ابزارهای اقتصادی نیز برای افزایش فشار بر مردم استفاده می‌کند و در چنین شرایطی، مسئولان باید با اتخاذ تدابیر مؤثر، از معیشت خانوارها حمایت کنند.

وی اظهار کرد: با وجود مشکلات و هزینه‌های دولت در شرایط کنونی و هزینه ها، همچنان می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، بخشی از فشارهای اقتصادی بر خانوارها را کاهش داد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به طرح تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی در فروشگاه‌های میادین میوه و تره‌بار تهران توسط شهرداری، این اقدام را الگویی قابل توجه برای حمایت از مصرف‌کنندگان دانست و گفت: ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری برای یک دوره مشخص می‌تواند به ایجاد آرامش در بازار و کاهش فشار بر سبد معیشتی مردم کمک کند.

وی افزود: این الگو می تواند مورد توجه مسئولان قرار گیرد و زمینه اجرای طرح‌های مشابه برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی در سراسر کشور فراهم شود تا مردم در تأمین نیازهای ضروری زندگی با دشواری کمتری مواجه شوند.

امام جمعه گناوه با تأکید بر لزوم همکاری دولت و دستگاه‌های مسئول در این زمینه تصریح کرد: حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای ضروری، اقدامی ارزشمند است که باید با جدیت دنبال شود.

استاندارد، عاملی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی و پیشرفت صنعت

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به فرارسیدن روز جهانی استاندارد در ۲۲ مهرماه، این روز را به مسئولان و کارکنان اداره استاندارد تبریک گفت.

وی با اشاره به شعار جهانی استاندارد در سال ۲۰۲۶ با محور «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» اظهار کرد: استاندارد در پیشرفت صنعت، توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت محصولات و بهبود زندگی مردم نقش مهمی دارد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه ضرورت رعایت استاندارد به حوزه صنعت و اقتصاد محدود نمی‌شود، افزود: استاندارد باید در ابعاد مختلف زندگی مورد توجه قرار گیرد و رعایت معیارهای کیفی در تولید محصولات، به‌ویژه در صنایع بزرگ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به موضوع مصرف سوخت در کشور، بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی و توجه بیشتر به معیارهای استاندارد تأکید کرد و گفت: امروز یکی از مشکلات مصرف بالای سوخت در کشور به خاطر صنعت ایران خودرو است و لذا رعایت استانداردهای لازم می‌تواند در بهبود بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و پیشرفت صنعت کشور مؤثر باشد.