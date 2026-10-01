حشدالشعبی به مناسبت خروج آمریکا رژه پیروزی برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق(واع)، سازمان حشد الشعبی امروز پنجشنبه به مناسبت «روز حاکمیت ملی»، رژه «پیروزی شهدا» را در پایتخت عراق بغداد، برگزار کرد.

در بیانیه سازمان حشدالشعبی عراق به این مناسبت آمده است: «به مناسبت روز حاکمیت ملی، حشدالشعبی رژه پیروزی شهدا را در پایتخت بغداد برگزار کرد. این مراسم برای گرامیداشت فداکاری‌های شهیدانی برگزار شد که جان خود را در راه دفاع از میهن، خاک و مقدسات آن فدا کردند و همچنین برای تجلیل از کسانی که با خون خود صفحات فداکاری و جانفشانی را رقم زدند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این رژه با خودروها از مقر اداره کل رسانه‌ای حشد الشعبی آغاز شد و پس از عبور از میدان التحریر، در شماری از خیابان‌های پایتخت بغداد به حرکت درآمد و تصاویر شهدا و تابوت‌های نمادین را با خود حمل کرد؛ صحنه‌ای که یاد و خاطره مردانی را زنده کرد که جسم‌هایشان از میان ما رفته، اما حضورشان همچنان در حافظه میهن پابرجاست.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «این رژه در میدان التحریر مستقر شد؛ جایی که نمادهای این مکان با نمادهای این مناسبت درهم آمیخت. این میدان گویی یادآور کسانی است که جان خود را بهای دفاع از میهن قرار دادند.

این بیانیه افزود: «رژه پیروزی شهدا برای تأکید دوباره بر این موضوع برگزار می‌شود که یاد شهدا به یک مناسبت گذرا محدود نمی‌شود، بلکه همواره در حافظه ملی زنده خواهد ماند زیرا فداکاری‌های آنان بیانگر ارزشی انسانی و ملی است که نسل‌ها هرگاه از مراحل دفاع از عراق، خاک و امنیت آن سخن گفته شود، آن را به یاد می‌آورند.»