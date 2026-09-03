  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۱

عراق حمله عربستان به مواضع حشدالشعبی را در سازمان ملل ثبت کرد

عراق حمله عربستان به مواضع حشدالشعبی را در سازمان ملل ثبت کرد

سخنگوی دولت عراق از مستندسازی و ثبت حمله عربستان سعودی به نیروهای حشدالشعبی در سازمان ملل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عراقی، «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق اعلام کرد دولت این کشور حمله عربستان سعودی به نیروهای حشدالشعبی را مستندسازی کرده و موضوع را در سازمان ملل به ثبت رسانده است.

هفتم مرداد ماه گذشته نیروهای مسلح عربستان سعودی و فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام)، مواضع حشدالشعبی در عراق را بمباران کرد. ریاض مدعی شد که این حملات را در واکنش به حملات پهپادی به تأسیسات نفتی و در چارچوب «حق دفاع از خود» انجام داده است.

حشدالشعبی این حملات را «تروریستی» توصیف و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شده‌اند. چند مستشار ایرانی نیر در این حملات تروریستی به شهادت رسیدند.

دولت عراق پیش‌تر اعلام کرده بود از این حمله اطلاع قبلی نداشته و نخست‌وزیر این کشور وزارت خارجه را مأمور پیگیری و طرح موضوع در شورای امنیت کرده است.

کد مطلب 6936796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها