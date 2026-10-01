به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت هفته جهانی ناشنوایان که با حضور جمعی از مسئولان، فعالان این حوزه و اعضای جامعه ناشنوایان و کم‌شنوایان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: ناشنوایی نباید موجب محرومیت افراد از فرصت‌های برابر زندگی شود و جامعه باید برای رفع موانع ارتباطی و اجتماعی این افراد تلاش کند.

وی با بیان اینکه نگاه به افراد ناشنوا باید از رویکرد صرفاً حمایتی به سمت توانمندسازی تغییر کند، افزود: افراد ناشنوا تنها دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه می‌توانند در عرصه‌های مختلف آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری نقش‌آفرین باشند.

مدیرکل بهزیستی مازندران تصریح کرد: هدف سیاست‌گذاری در این حوزه باید فراهم کردن زمینه استقلال، مشارکت اجتماعی و زندگی عزتمندانه افراد دارای آسیب شنوایی باشد و حمایت‌های مالی و خدماتی باید در کنار برنامه‌های توانمندسازی دنبال شود.

رحمانی با اشاره به جمعیت تحت پوشش بهزیستی استان گفت: بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ فرد ناشنوا و کم‌شنوا در مازندران تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و برای هر یک از این افراد، مجموعه‌ای از نیازها، ظرفیت‌ها و مسائل خانوادگی و اجتماعی مطرح است.

وی همچنین به اقدامات پیشگیرانه بهزیستی در حوزه شنوایی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۶ هزار نوزاد و شیرخوار در مراکز غربالگری شنوایی بهزیستی مازندران مورد بررسی قرار گرفته‌اند که این اقدام در تشخیص زودهنگام و مداخله به‌موقع اختلالات شنوایی اهمیت دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اینکه روند خدمات‌رسانی نباید با تشخیص اختلال شنوایی متوقف شود، افزود: از مرحله تشخیص و مداخله تا توانبخشی، آموزش، حمایت از خانواده، اشتغال و فراهم کردن زمینه حضور اجتماعی، باید زنجیره‌ای پیوسته از خدمات برای افراد ناشنوا و کم‌شنوا شکل بگیرد.

عدالت ارتباطی نیازمند زیرساخت‌های پایدار است

رحمانی یکی از مطالبات اصلی جامعه ناشنوایان را تحقق عدالت ارتباطی دانست و اظهار کرد: شهروند ناشنوا باید بتواند در مراکز درمانی، آموزشی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیاز خود را مطرح کند و پاسخ مناسب دریافت کند.

وی بر ضرورت دسترسی پایدار به مترجم زبان اشاره، خدمات زیرنویس، فناوری‌های ارتباطی و سایر خدمات قابل دسترس تأکید کرد و گفت: این امکانات نباید محدود به برنامه‌های مقطعی باشد، بلکه باید به بخشی از رویه‌های دائمی دستگاه‌های خدمات‌رسان تبدیل شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین زبان اشاره ایرانی را یکی از ابزارهای مهم ارتباط و حضور اجتماعی افراد ناشنوا دانست و افزود: زبان اشاره برای بسیاری از افراد ناشنوا تنها شیوه‌ای برای برقراری ارتباط نیست، بلکه با هویت، آموزش و حضور آنان در جامعه ارتباط مستقیم دارد.

تأمین تجهیزات توانبخشی نباید تابع توان مالی خانواده‌ها باشد

رحمانی با اشاره به اهمیت تجهیزات توانبخشی و فناوری‌های ارتباطی بیان کرد: شرایط اقتصادی خانواده نباید تعیین‌کننده میزان دسترسی فرزند ناشنوای آن خانواده به امکانات و فرصت‌های زندگی باشد.

وی ادامه داد: غربالگری، تشخیص به‌موقع و دسترسی افراد به خدمات و تجهیزات مورد نیاز باید به شکل جدی دنبال شود تا موانع اقتصادی موجب تشدید محدودیت‌های ارتباطی و اجتماعی افراد دارای آسیب شنوایی نشود.

اشتغال؛ گام مهم در مسیر استقلال ناشنوایان

مدیرکل بهزیستی مازندران اشتغال را از محورهای مهم توانمندسازی جامعه ناشنوایان برشمرد و گفت: حمایت از افراد دارای آسیب شنوایی نباید تنها به پرداخت مستمری و ارائه خدمات حمایتی محدود شود، بلکه باید فرصت‌هایی فراهم شود تا این افراد بتوانند از توانایی‌های خود برای دستیابی به شغل و درآمد استفاده کنند.

رحمانی خواستار توجه جدی‌تر به اشتغال ناشنوایان در سیاست‌گذاری‌ها شد و افزود: فراهم کردن فرصت اشتغال می‌تواند زمینه استقلال اقتصادی و امکان تصمیم‌گیری افراد درباره آینده خود را تقویت کند.

وی در ادامه بر ضرورت حضور نمایندگان جامعه ناشنوایان در فرآیند سیاست‌گذاری تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره مسائل ناشنوایان باید با مشارکت خود آنان انجام شود و نظرات این جامعه از مرحله طرح مطالبات تا اجرای برنامه‌ها و ارزیابی نتایج مورد توجه قرار گیرد.