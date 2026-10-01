۴۴ درصد جمعیت گلستان در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه پنجشنبه در مسجد گلشن گرگان و در جمع مسئولان استانی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بررسی دقیق شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی، یکی از ابزارهای کمیسیون اجتماعی برای شناسایی مشکلات و پیگیری عدالت در استان‌هاست.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۴۴ درصد جمعیت گلستان در دهک‌های یک تا سه قرار دارند و این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جمعیت استان با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در سیاست‌های حمایتی و بودجه‌ای باید دهک‌های یک تا پنج گلستان مورد توجه ویژه قرار گیرند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز لازم است در سیاست‌گذاری‌های حمایتی، شرایط اقشار کم‌درآمد این استان را جدی‌تر دنبال کند.

پیگیری تأمین مسکن برای ۱۰ هزار خانوار دارای دو معلول و بیشتر

بابایی کارنامی با اشاره به برنامه‌های کمیسیون اجتماعی در حوزه حمایت از افراد دارای معلولیت گفت: با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توافق شده است تأمین مسکن برای ۱۰ هزار خانوار دارای دو معلول و بیشتر که فاقد مسکن هستند، در سراسر کشور پیگیری شود.

وی افزود: حمایت از این خانواده‌ها بخشی از مسئولیت نظام در قبال اقشاری است که شرایط زندگی دشوارتری دارند و باید با جدیت دنبال شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان و ارتقای عدالت در پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت: در سطح کلان کشور تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده و بخشی از اقدامات کمیسیون اجتماعی نیز به این موضوع اختصاص دارد.

احیای شرکت دخانیات و توسعه زنجیره تولید در گلستان

بابایی کارنامی با اشاره به نشست‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی در گلستان اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد بررسی، احیای شرکت دخانیات و تقویت زنجیره تولید در این حوزه بود.

وی افزود: زنجیره تولید باید از مرحله کشاورزی و تولید محصول تا فرآوری، تولید محصول نهایی و صادرات مورد توجه قرار گیرد و توسعه این زنجیره می‌تواند به افزایش تولید و ایجاد ثروت در استان کمک کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ایجاد یک کشت و صنعت با ظرفیت حدود دو هزار واحد نیز در استان گلستان مطرح شده که امیدواریم با حمایت مدیریت استان زمینه اجرای آن فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی گلستان گفت: تکمیل زنجیره‌های تولید، فرآوری و صادرات از موضوعاتی است که باید برای تقویت اقتصاد استان دنبال شود.

پیشنهاد ایجاد کلینیک اجتماعی در گرگان

بابایی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری ایجاد یک «کلینیک اجتماعی» برای بررسی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در گرگان خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در مجموعه مسجد گلشن و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن، می‌توان مرکزی برای شناسایی، بررسی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: موضوع ایجاد این مرکز باید با همکاری سازمان بهزیستی و تأمین منابع مالی مورد نیاز دنبال شود تا بتوان از ظرفیت موجود برای ارائه خدمات اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ادامه داد: تلاش می‌کنیم از این ظرفیت نیز برای ایجاد و تجهیز مرکز اجتماعی در این مجموعه استفاده شود.

بابایی کارنامی گفت: این مرکز می‌تواند به محلی برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری و برنامه‌ریزی برای مقابله با این آسیب‌ها تبدیل شود.

دستاوردهای سفر کمیسیون اجتماعی به مسئولان عالی کشور ارائه می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به سفر اعضای این کمیسیون به گلستان اظهار کرد: گزارش‌ها و دستاوردهای این سفر در قالب رهاورد کمیسیون اجتماعی به رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه ارائه خواهد شد.

وی افزود: موضوعات مطرح‌شده در استان با پیگیری نمایندگان گلستان و مسئولان اجرایی دنبال می‌شود تا تصمیمات اتخاذشده به مرحله اجرا برسد.

بابایی کارنامی همچنین بر اهمیت استفاده از آمار و گزارش‌های کارشناسی در تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: بررسی دقیق شاخص‌ها و پیگیری نتایج آن، بخش مهمی از مسئولیت نمایندگان در قبال مردم است.