نورمفیدی: مسجد باید پایگاه حل مسائل اجتماعی محله باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه پنجشنبه در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مسجد گلشن گرگان، با تأکید بر ضرورت تقویت کارکرد اجتماعی مساجد اظهار کرد: مسجد در فرهنگ اسلامی تنها محل عبادت نیست و باید در کنار فعالیت‌های عبادی، در رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم نیز نقش داشته باشد.



وی با اشاره به جایگاه مسجدالنبی(ص) در صدر اسلام افزود: مسجد در زمان پیامبر اسلام(ص) علاوه بر عبادت، محل رسیدگی به امور مردم، قضاوت، ساماندهی مسائل اجتماعی و انجام امور مربوط به جامعه اسلامی بود؛ بنابراین کارکرد مسجد در فرهنگ اسلامی بسیار فراتر از برگزاری برنامه‌های عبادی است.



نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: توجه رهبر معظم انقلاب به احیای نقش اجتماعی مساجد موضوع مهمی است و باید متناسب با ظرفیت هر محله، از توان مسجد برای شناسایی و حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد.



آسیب‌های اجتماعی باید از ریشه بررسی شود



نورمفیدی با اشاره به حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گلستان گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی نباید تنها به معلول‌ها پرداخت، بلکه باید عوامل و ریشه‌های شکل‌گیری این آسیب‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.



وی مشکلات اقتصادی و معیشتی را از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری بخشی از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: اگر تنها با پیامدهای آسیب‌های اجتماعی مقابله کنیم و به زمینه‌های ایجاد آنها توجه نداشته باشیم، مشکلات در آینده افزایش خواهد یافت.



امام جمعه گرگان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.



وحدت، یک وظیفه دینی است



نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت وحدت میان مسلمانان گفت: وحدت امت اسلامی تنها یک موضوع سیاسی نیست، بلکه وظیفه‌ای قرآنی و شرعی است و آیات متعددی از قرآن کریم بر ضرورت همبستگی مسلمانان تأکید دارد.



وی افزود: اختلافات موجود در کشورهای اسلامی باید کاهش یابد و کشورهای مسلمان بتوانند در کنار یکدیگر به سمت تشکیل یک امت منسجم حرکت کنند؛ زیرا وحدت می‌تواند قدرت قابل توجهی در عرصه جهانی ایجاد کند.



نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: هر اندازه امت اسلامی از انسجام بیشتری برخوردار باشد، زمینه برای سوءاستفاده دشمنان و ایجاد اختلاف میان مسلمانان کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین باید هوشمندانه رفتار کرد و اجازه نداد جریان‌های تفرقه‌افکن، اختلافات را به تقابل میان مسلمانان تبدیل کنند.



ارتباط مردم و مسئولان باید تقویت شود



نورمفیدی با اشاره به جایگاه نمایندگان مجلس در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، انتخاب نمایندگان مردم با رأی مستقیم آنان است و این ارتباط میان مردم و مسئولان باید همواره حفظ و تقویت شود.



وی افزود: حضور نمایندگان و مسئولان در میان مردم و آشنایی مستقیم با مسائل جامعه می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مشکلات و تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای واقعی مردم منجر شود.



امام جمعه گرگان همچنین با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گلستان گفت: حضور کمیسیون اجتماعی در استان می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر مشکلات اجتماعی و پیگیری راهکارهای رفع آنها را فراهم کند.



نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و تلاش مسئولان برای حل مشکلات مردم گفت: دولت و مجلس در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی در حال پیگیری مسائل کشور هستند و مردم نیز در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شرایط کشور بر ضرورت حفظ عزم و اراده مسئولان و مردم تأکید کرد و افزود: در میدان‌های مختلف باید با اراده و استقامت حرکت کرد و برای حل مشکلات جامعه از همه ظرفیت‌های موجود بهره گرفت.