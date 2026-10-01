علت دود و حریق دیده شده در بلوار قطب کاشان شناسایی شد

روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حریق در محل تجمع ضایعات شرکت‌های صنعتی در بلوار قطب راوندی و در پی آتش‌زدن ضایعات و پسماندهای صنعتی باعث بلند شدن دود در منطقه شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی کاشان به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: سوزاندن ضایعات و پسماندهای صنعتی علاوه بر ایجاد خطر گسترش آتش، موجب انتشار دود و آلاینده‌ها در محیط و ایجاد مزاحمت و نگرانی برای ساکنان مناطق اطراف می‌شود.

وی از شهروندان و واحدهای صنعتی خواست از آتش‌زدن ضایعات و پسماندها خودداری کرده و نسبت به جمع‌آوری و دفع اصولی این مواد اقدام کنند.