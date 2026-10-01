به گزارش خبرنگار مهر، محمدذاکر شیخ‌زاده ظهر پنجشنبه از برگزاری مانور آمادگی اطفای حریق همزمان با روز ایمنی و آتش‌نشانی در یکی از واحدهای تولیدی زاهدان خبر داد.

سرپرست معاونت روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در حاشیه این مانور گفت: تمرین عملیاتی در محیط کار، آمادگی نیروها و هماهنگی بخش‌های مختلف را محک می‌زند و فرصت مناسبی برای شناسایی کاستی‌ها پیش از بروز حادثه است.

وی افزود: کارکنان باید در شرایط اضطراری وظیفه خود را بدانند و بتوانند آموزش‌های دریافت‌شده را به‌درستی اجرا کنند؛ موضوعی که با تمرین‌های عملی در محیط کار بهتر سنجیده می‌شود.

شیخ‌زاده با اشاره به ماده ۹۱ قانون کار اظهار کرد: کارفرما مکلف است وسایل و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت کارگران را فراهم کند، نحوه استفاده از آنها را آموزش دهد و بر رعایت مقررات حفاظتی نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیز با بررسی شرایط محیط کار و پیگیری موارد قابل اصلاح، یکی از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش حوادث در کارگاه‌هاست.

همزمان با اجرای مانور، نشست هم‌اندیشی با حضور اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در این واحد تولیدی برگزار شد و مسائل و پیشنهادهای مرتبط با محیط کار مورد بررسی قرار گرفت.