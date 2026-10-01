حریق انباری مجتمع تجاری در مشهد؛ تخلیه ۱۰۰ نفر از ساکنان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: حریق در انباری یک مجتمع تجاری در میدان ۱۷ شهریور مشهد عصر پنجشنبه گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۲۴، ۲، ۲۰ و ۱۶ به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: با توجه به موقعیت مجتمع تجاری و حضور حدود ۱۰۰ نفر از حاضران در آن، همکاران آتش‌نشان ضمن مهار حریق، اقدام به تخلیه کامل ساکنان کردند و خوشبختانه تمامی این افراد به‌سلامت از ساختمان خارج شدند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدوم یا محبوسی در پی نداشت و عملیات اطفا و ایمن‌سازی با موفقیت کامل به پایان رسید.

فرخنده بیان کرد: علت حادثه در دست بررسی است از مسئولان اماکن تجاری خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی، نصب سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، و بازبینی دوره‌ای تجهیزات برقی و انبارها اقدام کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.