https://mehrnews.com/x3dcRn ۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳ کد مطلب 6964926 استانها گیلان استانها گیلان ۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳ دویست و پانزدهمین حضور حماسی مردم ماسال در میدان ماسال- همزمان با شب دویست و پانزدهم از تجمعات، مردم ماسال بر تداوم حضور خود در میدان تاکید کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6964926 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۵ شب حضور؛ روایت مردم اردستان همچنان ادامه دارد حجتالاسلام نورپور: حضور مردم در رزمایش جانفدایان البرزی دشمنشکن است موج دویست و شانزدهم حضور مردم ماسال در میدان خروش مردم اصفهان در رزمایش بزرگ جانفدایان برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور ماسال
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