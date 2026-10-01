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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳

دویست و پانزدهمین حضور حماسی مردم ماسال در میدان

دویست و پانزدهمین حضور حماسی مردم ماسال در میدان

ماسال- همزمان با شب دویست و پانزدهم از تجمعات، مردم ماسال بر تداوم حضور خود در میدان تاکید کردند.

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کد مطلب 6964926

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