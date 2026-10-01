حجت‌الاسلام محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر، همزمان با برگزاری رزمایش و تجمع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن در جنگ رمضان، اهداف مختلفی را علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال کردند که از جمله آنها تغییر نظام سیاسی، تجزیه کشور، نابودی فناوری هسته‌ای و موشکی و تسلط بر منابع نفت و گاز ایران بود.

وی افزود: دشمنان با اهدافی مشخص وارد میدان شدند، اما به فضل الهی و با عنایت پروردگار و توجهات اهل بیت (ع)، در تحقق اهداف خود ناکام ماندند.

امام جمعه کمالشهر با اشاره به تحولات منطقه عنوان کرد: نه تنها دشمنان به اهداف خود نرسیدند، بلکه آمریکا در شرایطی قرار گرفته که در باتلاق تنگه هرمز گرفتار شده و برای خروج از این وضعیت با سردرگمی مواجه است.

حجت‌الاسلام نورپور ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با فشار و اقدامات نظامی می‌تواند ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما مقاومت و ایستادگی ملت ایران نشان داد محاسبات آنها با واقعیت‌های موجود فاصله دارد.

وی با اشاره به استقبال مردم از پویش جانفدا گفت: بیش از ۳۰ میلیون نفر از هموطنان ایرانی، از اقشار و سنین مختلف، به صورت داوطلبانه در این پویش ثبت‌نام کرده و اعلام کرده‌اند که برای اسلام، قرآن، نظام اسلامی و ایران عزیز آماده ایثار و فداکاری هستند.

امام جمعه کمالشهر این میزان مشارکت مردمی را کم‌سابقه دانست و بیان کرد: حضور داوطلبانه میلیون‌ها نفر در چنین پویشی، اتفاقی است که نمونه مشابه آن را در کشورهای مختلف جهان سراغ نداریم و این حضور گسترده موجب تعجب و توجه بسیاری شده است.

رزمایش جانفدایان پیام بازدارندگی دارد

حجت‌الاسلام نورپور با اشاره به برگزاری رزمایش‌های جانفدایان در نقاط مختلف کشور گفت: حضور نیروهای جانفدا در رزمایش‌هایی که در اقصی نقاط ایران اسلامی برگزار می‌شود، پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد ملت ایران برای دفاع از کشور و ارزش‌های خود آماده است.

وی خاطرنشان کرد: صدها هزار نیروی جانفدا که در مراکز استان‌ها و مناطق مختلف کشور در این برنامه‌ها حضور پیدا می‌کنند، با حضور گسترده خود نقش مهمی در تقویت بازدارندگی و خنثی‌سازی محاسبات دشمن دارند.

امام جمعه کمالشهر با اشاره به برگزاری اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی در کرج گفت: این اجتماع روز جمعه دهم مهرماه در استان البرز برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با حضور گسترده مردم همراه باشد.

نورپور اضافه کرد: موضوع برگزاری این مراسم از طریق روحانیون و مساجد به مردم کمالشهر اطلاع‌رسانی شده است و امیدواریم مردم این شهر نیز با حضور باشکوه خود در این مراسم عزت‌بخش مشارکت کنند.

وی در پایان از تلاش خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی درباره این رویداد قدردانی کرد.