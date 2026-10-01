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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۲

حجت‌الاسلام نورپور: حضور مردم در رزمایش جانفدایان البرزی دشمن‌شکن است

حجت‌الاسلام نورپور: حضور مردم در رزمایش جانفدایان البرزی دشمن‌شکن است

کمالشهر _ امام جمعه کمالشهر گفت: اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی جلوه‌ای از حضور مردم در صحنه و پاسخی روشن به تهدیدهای دشمنان علیه ایران اسلامی است.

حجت‌الاسلام محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر، همزمان با برگزاری رزمایش و تجمع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن در جنگ رمضان، اهداف مختلفی را علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال کردند که از جمله آنها تغییر نظام سیاسی، تجزیه کشور، نابودی فناوری هسته‌ای و موشکی و تسلط بر منابع نفت و گاز ایران بود.

وی افزود: دشمنان با اهدافی مشخص وارد میدان شدند، اما به فضل الهی و با عنایت پروردگار و توجهات اهل بیت (ع)، در تحقق اهداف خود ناکام ماندند.

امام جمعه کمالشهر با اشاره به تحولات منطقه عنوان کرد: نه تنها دشمنان به اهداف خود نرسیدند، بلکه آمریکا در شرایطی قرار گرفته که در باتلاق تنگه هرمز گرفتار شده و برای خروج از این وضعیت با سردرگمی مواجه است.

حجت‌الاسلام نورپور ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با فشار و اقدامات نظامی می‌تواند ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما مقاومت و ایستادگی ملت ایران نشان داد محاسبات آنها با واقعیت‌های موجود فاصله دارد.

وی با اشاره به استقبال مردم از پویش جانفدا گفت: بیش از ۳۰ میلیون نفر از هموطنان ایرانی، از اقشار و سنین مختلف، به صورت داوطلبانه در این پویش ثبت‌نام کرده و اعلام کرده‌اند که برای اسلام، قرآن، نظام اسلامی و ایران عزیز آماده ایثار و فداکاری هستند.

امام جمعه کمالشهر این میزان مشارکت مردمی را کم‌سابقه دانست و بیان کرد: حضور داوطلبانه میلیون‌ها نفر در چنین پویشی، اتفاقی است که نمونه مشابه آن را در کشورهای مختلف جهان سراغ نداریم و این حضور گسترده موجب تعجب و توجه بسیاری شده است.

رزمایش جانفدایان پیام بازدارندگی دارد

حجت‌الاسلام نورپور با اشاره به برگزاری رزمایش‌های جانفدایان در نقاط مختلف کشور گفت: حضور نیروهای جانفدا در رزمایش‌هایی که در اقصی نقاط ایران اسلامی برگزار می‌شود، پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد ملت ایران برای دفاع از کشور و ارزش‌های خود آماده است.

وی خاطرنشان کرد: صدها هزار نیروی جانفدا که در مراکز استان‌ها و مناطق مختلف کشور در این برنامه‌ها حضور پیدا می‌کنند، با حضور گسترده خود نقش مهمی در تقویت بازدارندگی و خنثی‌سازی محاسبات دشمن دارند.

امام جمعه کمالشهر با اشاره به برگزاری اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی در کرج گفت: این اجتماع روز جمعه دهم مهرماه در استان البرز برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با حضور گسترده مردم همراه باشد.

نورپور اضافه کرد: موضوع برگزاری این مراسم از طریق روحانیون و مساجد به مردم کمالشهر اطلاع‌رسانی شده است و امیدواریم مردم این شهر نیز با حضور باشکوه خود در این مراسم عزت‌بخش مشارکت کنند.

وی در پایان از تلاش خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی درباره این رویداد قدردانی کرد.

کد مطلب 6964796

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