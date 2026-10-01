https://mehrnews.com/x3dcRF ۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ کد مطلب 6964940 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ تجمع مردم چرام در دویست و پانزدهمین شب اقتدار چرام-تجمع مردم چرام در دویست و پانزدهمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 68 MB کد مطلب 6964940 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد روایت مهر از دویست و پانزده شب ایستادگی مردم رشت در میدان ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید خواجهلو: مردم سنندج در میدان ایستادگی و حمایت از وطن حضور دارند محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما