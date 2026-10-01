به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی شامگاه پنجشنبه از سوی آیت الله جوادی آملی با حضور جمعی از علما، شخصیت‌های حوزوی، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.



همچنین شماری از مسئولان استانی و شخصیت‌های سیاسی در این مراسم حضور یافتند و نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز از جمله مسئولان کشوری حاضر در مراسم بود.



حضور اقشار مختلف مردم در این آیین، جلوه‌ای از ارج نهادن به جایگاه علمی و اجتماعی این عالم فقید بود و جمعی از استادان و فضلای حوزه نیز در این مراسم حضور داشتند.



حجت‌الاسلام والمسلمین یحیی صادقی، استاد حوزه علمیه، نیز در این مراسم به بیان مطالبی درباره شخصیت آیت‌الله شبیری زنجانی پرداخت و بر ویژگی‌های برجسته این عالم فقید تأکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی آیت‌الله شبیری زنجانی، شخصیت ایشان را برخوردار از مجموعه‌ای از ویژگی‌های علمی، اخلاقی، فکری و اجتماعی دانست.



حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی همچنین بر اهمیت توجه به ابعاد مختلف شخصیت این عالم برجسته تأکید کرد و یاد و نام ایشان را برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی دارای اهمیت دانست.