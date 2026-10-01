به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیتالله سید موسی شبیری زنجانی شامگاه پنجشنبه از سوی آیت الله جوادی آملی با حضور جمعی از علما، شخصیتهای حوزوی، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
همچنین شماری از مسئولان استانی و شخصیتهای سیاسی در این مراسم حضور یافتند و نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز از جمله مسئولان کشوری حاضر در مراسم بود.
حضور اقشار مختلف مردم در این آیین، جلوهای از ارج نهادن به جایگاه علمی و اجتماعی این عالم فقید بود و جمعی از استادان و فضلای حوزه نیز در این مراسم حضور داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین یحیی صادقی، استاد حوزه علمیه، نیز در این مراسم به بیان مطالبی درباره شخصیت آیتالله شبیری زنجانی پرداخت و بر ویژگیهای برجسته این عالم فقید تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی آیتالله شبیری زنجانی، شخصیت ایشان را برخوردار از مجموعهای از ویژگیهای علمی، اخلاقی، فکری و اجتماعی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی همچنین بر اهمیت توجه به ابعاد مختلف شخصیت این عالم برجسته تأکید کرد و یاد و نام ایشان را برای حوزههای علمیه و جامعه علمی دارای اهمیت دانست.
قم- مراسم بزرگداشت آیتالله شبیری زنجانی از سوی آیتالله جوادی آملی در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیتالله سید موسی شبیری زنجانی شامگاه پنجشنبه از سوی آیت الله جوادی آملی با حضور جمعی از علما، شخصیتهای حوزوی، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
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