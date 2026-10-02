حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که امروز (جمعه) با وزش بادهای جنوبی بر روی خلیج فارس، سواحل استان به نسبت مواج و متلاطم است.

وی بیان کرد: همچنین در ساعاتی از وقت امروز (جمعه) و فردا (شنبه)، در برخی نقاط استان (غالباً ارتفاعات شرقی، مناطق جنوبی و بخشهایی از شمال استان) با رشد ابر، به صورت پراکنده احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی بصورت تندبادلحظه ای، گردوخاک، رعدوبرق و رگبارپراکنده باران دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه از روز (یکشنبه) آینده تا روز سه شنبه، با وزش بادشمال غربی بر روی دریا، سواحل استان در برخی از ساعات متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق شرقی و جنوبی استان با احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی و فردا مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و امروز در برخی از ساعات ۱۶ تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر و امروز در برخی از ساعات ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.