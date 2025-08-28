وزش باد و مه صبحگاهی در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا اوایل شب، با افزایش ابر در برخی مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در روز جمعه در سواحل جنوبی و روز شنبه در فراساحل استان، با وزش بادهای شمالی، خلیج فارس تا حدودی متلاطم است.

وی گفت: در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان خواهد بود.

وی اضافه کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در مناطق جنوبی و شرقی استان در ساعات عصرگاهی افزایش ابر با احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، امروز غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی و از فردا غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و امروز در ساعات عصرگاهی در مناطق جنوبی و شرقی استان در هنگام وقوع ناپایداری بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.