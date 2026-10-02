به گزارش خبرنگار مهر، دریا صالح رامسری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از انتشار برخی اخبار نادرست درباره درگذشت پدرش، بر سلامت کامل ایشان تا روزهای پایانی تأکید کرد. وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی انتشار خبرِ «درگذشت پس از تحمل یک دوره بیماری» در رسانه‌ها، با گلایه از این روایت عنوان کرد که این موضوع به هیچ‌وجه صحت ندارد و پدرش تا پیش از روزهای پایانی، هیچ‌گونه سابقه بیماری نداشته است.

صالح رامسری در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا خانواده در جریان انتشار این اخبار با رسانه‌ها گفتگویی داشته‌اند، اظهار داشت که این خبر بدون هماهنگی با خانواده منتشر شده است؛ چرا که پس از بررسی‌های دقیق، مشخص شده هیچ‌یک از اعضای خانواده، از جمله مادرش، با هیچ خبرنگاری در این زمینه گفتگو نکرده‌اند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جسمانی پدرش در روزهای آخر و سوابق پزشکی ایشان، تصریح کرد که پدرش حتی در تابستان امسال تمامی چک‌آپ‌های پزشکی را انجام داده و در سلامت کامل بوده است. به گفته او، تنها در هفته پایانی حال ایشان مساعد نبوده که این وضعیت، به‌هیچ‌وجه با تعبیرِ «طی کردن یک دوره بیماری» متفاوت است.

فرزند زنده‌یاد صالح رامسری در پایان ضمن درخواست از رسانه‌ها برای اصلاح این برداشت نادرست، ابراز امیدواری کرد که از این پس در گزارش‌های خبری، از درج عباراتی که با واقعیتِ شرایطِ سلامتِ پدرش در تضاد است، پرهیز شود.