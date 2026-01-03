فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر را

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: دریا صالح رامسری، دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه براتیسلاوا در اسلواکی است؛ مثل بسیاری از جوانان که برای تحصیل مهاجرت کرده‌اند. اما رشته محکمی را با سرزمین مادری و حرفه پدری حفظ کرده است، او با اینکه ۳۱۲۶ کیلومتر دورتر از تهران و ایران است؛ کار پدرش را نیز در انتشارات معین ادامه می‌دهد. به‌خاطر علاقه شخصی‌اش تمام دوره‌های نشر را چه در اتحادیه و چه در کلاس‌های ویراستاری و دیگر مراکز آموزش چاپ گذرانده است. در نتیجه به تمام زوایای چاپ و نشر اشراف کامل دارد و از همین رو از کار کتاب دل نمی‌کند.

وی در گفتگویی با خبرنگار مهر، از اهمیت فعالیت در حرفه پدری گفت:

رشته تحصیلی شما در حوزه‌ای متفاوت است و در حال حاضر نیز در ایران حضور ندارید، اما بخش قابل توجهی از امور انتشارات، از جمله هماهنگی‌ها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیگیری‌های مربوطه، توسط شما انجام می‌شود.

من دانشجوی سال سوم رشته داروسازی هستم.

با توجه به اینکه رشته تحصیلی شما ارتباط مستقیمی با حوزه نشر ندارد، این پرسش مطرح می‌شود که چه شد وارد فعالیت‌های انتشاراتی شدید؟

در حقیقت، انتشارات برای من یک میراث خانوادگی محسوب می‌شود. از کودکی شاهد تلاش‌های پدرم بوده‌ام که بخش عمده عمر و جوانی خود را صرف این کار کرده‌اند. علاوه بر این، خود من و برادرم نیز ذاتاً علاقه‌مند به کتاب و نشر هستیم و هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم ارتباطمان را با این فضا قطع کنیم. حتی با وجود زندگی در خارج از کشور، فعالیت در حوزه انتشارات، چه از طریق اینستاگرام، چه ارتباط با مخاطبان و... در لحظاتی که احساس غربت می‌کنم، آرامش‌بخش و دلگرم‌کننده است. کار انتشارات _هرچه که باشد_ غم را از دل من می‌برد.

بنابراین شما در حوزه تبلیغات، تولید محتوا و ارتباط با مخاطبان در فضای مجازی نیز فعال هستید؟

بله، عمدتاً ارتباط با مخاطبان در اینستاگرام، تولید محتوا و اطلاع‌رسانی درباره چاپ و تجدید چاپ کتاب‌ها را انجام می‌دهم.

با توجه به حجم و جزئیات کارهای انتشاراتی، این فعالیت‌ها برای شما خسته‌کننده نیست؟ به‌خصوص با در نظر گرفتن اینکه رشته تحصیلی‌تان نیز رشته‌ای سنگین و جدی است.

اتفاقاً برای من کاملاً برعکس است. زمانی که به کارهای انتشارات می‌پردازم، نوعی انرژی مضاعف دریافت می‌کنم که حتی به فعالیت‌های درسی‌ام نیز کمک می‌کند. این کار بیشتر شبیه یک تفریح دلپذیر برای من است، و غصه میخورم که کاش میتوانستم بیشتر برای اینکار وقت بگذارم.

به طور متوسط چه میزان از وقت شما در طول هفته صرف این فعالیت‌ها می‌شود؟ به‌ویژه با توجه به تفاوت زمانی میان ایران و محل اقامت شما که در کارهای اداری ممکن است ناهماهنگی پیش بیاورد.

خوب بله، اختلاف زمانی کمی چالش‌برانگیز است، اما سعی می‌کنم تا حد امکان آن را مدیریت کنم و سر وقت تماس بگیرم. معمولاً روزانه حدود یک تا دو ساعت به این امور اختصاص می‌دهم، به‌خصوص به دلیل لزوم فعالیت مستمر در اینستاگرام و تولید محتوا. هر کتاب جدید که منتشر میشود، یا تجدید چاپ میشود باید معرفی بشود.

آیا ارتباط مستقیم با نویسندگان نیز بر عهده شماست؟

بیشتر ارتباط با نویسندگان، به‌ویژه نسل‌های قدیمی‌تر، توسط پدرم انجام می‌شود. اما با برخی از نویسندگان نسل جدید بخصوص آنها که در فضای مجازی فعال هستند، من ارتباط‌ دارم.

انتشاراتی خانوادگی که ۴۰ ساله شده است

انتشارات معین در سال ۱۳۶۴ با شعار «خدمت به فرهنگ ایران و جهان» تأسیس شد. نام «معین» به احترام دکتر محمد معین، لغت‌شناس و مؤلف فرهنگ فارسی معین، برای مؤسسه برگزیده شد تا پیوند آن با سنت فرهنگ‌نویسی و پژوهش زبان فارسی برجسته شود، و از ابتدا هویت خود را بر پیوند با میراث دکتر محمد معین و نشر آثار جدی ادبی و پژوهشی بنا کرد.

فعالیت نشر با چاپ کتاب «مجموعه مقالات معین» درباره شخصیت و آثار دکتر معین آغاز شد و بدین‌ وسیله هویت علمی و پژوهشی خود را تعریف کرد. در سال‌های بعد، این خط‌مشی با انتشار آثار استادان برجسته‌ای چون پرویز ناتل خانلری، صادق هدایت، احمد محمود، احمد تفضلی و ژاله آموزگار، ابراهیم یونسی، محمد جواد اعتمادی و... ادامه یافت و وجهه‌ای جدی برای ناشر ساخت.

معین به‌تدریج از تمرکز اولیه بر میراث دکتر معین فاصله گرفت و به ناشری عمومی در حوزه‌های رمان، داستان، پژوهش‌های ادبی، ایران‌شناسی و اندیشه بدل شد. انتشار آثار نویسندگانی مانند هوشنگ مرادی کرمانی، جعفر شهری، مهرداد بهار و میرجلال‌الدین کزازی دامنه مخاطبان ناشر را از صرفاً دانشگاهیان به عموم کتاب‌دوستان گسترش داد و برخی عناوین آن نیز به زبان‌های دیگر ترجمه شد. امروز انتشارات معین در ردیف ناشران شناخته‌شده و معتبر بازار کتاب ایران قرار دارد و نام آن در فهرست رسمی ناشران کشور نیز ثبت و به‌عنوان ناشر فعال حوزه عمومی معرفی شده است. این انتشارات همچنان به‌صورت یک مجموعه نسبتاً متمرکز و خانواده‌محور اداره می‌شود، با تمرکز بر تداوم چاپ و بازچاپ آثار ادبی و پژوهشی شاخص.