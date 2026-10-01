به گزارش خبرنگار مهر، پیکر لیما صالح‌رامسری، نویسنده، ناشر و چهره فرهنگی رامسر ظهر پنجشنبه با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و مردم این شهرستان در قطعه نام‌آوران آرامستان بهشت زینبیه رامسر به خاک سپرده شد.

لیما صالح‌رامسری، مدیر انتشارات معین و از چهره‌های شناخته‌شده عرصه فرهنگ و ادبیات کشور، پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت و پیکر وی در زادگاهش رامسر تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم خاکسپاری این چهره فرهنگی با حضور جمعی از فرهنگ‌دوستان، اهالی فرهنگ و ادب و مردم قدرشناس رامسر برگزار شد.

همزمان با این مراسم، قطعه ویژه مشاهیر و نام‌آوران در آرامستان بهشت زینبیه رامسر نیز جانمایی شد؛ بخشی که قرار است محل دفن چهره‌های فرهنگی، فرهیختگان و نام‌آوران این شهرستان باشد.

زنده‌یاد لیما صالح‌رامسری نخستین چهره فرهنگی و ماندگاری است که در این قطعه به خاک سپرده شد.

اختصاص این بخش به مشاهیر و فرهیختگان رامسر با هدف پاسداشت نام و یاد شخصیت‌هایی انجام شده است که در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی برای این شهرستان نقش‌آفرینی کرده‌اند.