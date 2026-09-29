درگذشت مدیر یک انتشارات با سابقه؛ مدیر انتشارات معین از دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین اعلام کردند او شب گذشته ۶ مهر ۱۴۰۵ بعد از یک دوره بیماری درگذشت. دریا صالح رامسری، دانشجوی رشته داروسازی در اسلواکی است و کار پدر را نیز در انتشارات معین ادامه میدهد.
انتشارات معین در سال ۱۳۶۴ با شعار «خدمت به فرهنگ ایران و جهان» تأسیس شد. نام «معین» به احترام دکتر محمد معین، لغتشناس و مؤلف فرهنگ فارسی معین، برای مؤسسه برگزیده شد تا پیوند آن با سنت فرهنگنویسی و پژوهش زبان فارسی برجسته شود، و از ابتدا هویت خود را بر پیوند با میراث دکتر محمد معین و نشر آثار جدی ادبی و پژوهشی بنا کرد.
مراسم خاکسپاری لیما صالح رامسری، بعد از بازگشت فرزندش به کشور انجام خواهد شد.
خانواده لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین اعلام کردند او شب گذشته ۶ مهر ۱۴۰۵ درگذشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین اعلام کردند او شب گذشته ۶ مهر ۱۴۰۵ بعد از یک دوره بیماری درگذشت. دریا صالح رامسری، دانشجوی رشته داروسازی در اسلواکی است و کار پدر را نیز در انتشارات معین ادامه میدهد.
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