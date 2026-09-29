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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

درگذشت مدیر یک انتشارات با سابقه؛ مدیر انتشارات معین از دنیا رفت

درگذشت مدیر یک انتشارات با سابقه؛ مدیر انتشارات معین از دنیا رفت

خانواده لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین اعلام کردند او شب گذشته ۶ مهر ۱۴۰۵ درگذشت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین اعلام کردند او شب گذشته ۶ مهر ۱۴۰۵ بعد از یک دوره بیماری درگذشت. دریا صالح رامسری، دانشجوی رشته داروسازی در اسلواکی است و کار پدر را نیز در انتشارات معین ادامه می‌دهد.

انتشارات معین در سال ۱۳۶۴ با شعار «خدمت به فرهنگ ایران و جهان» تأسیس شد. نام «معین» به احترام دکتر محمد معین، لغت‌شناس و مؤلف فرهنگ فارسی معین، برای مؤسسه برگزیده شد تا پیوند آن با سنت فرهنگ‌نویسی و پژوهش زبان فارسی برجسته شود، و از ابتدا هویت خود را بر پیوند با میراث دکتر محمد معین و نشر آثار جدی ادبی و پژوهشی بنا کرد.

مراسم خاکسپاری لیما صالح رامسری، بعد از بازگشت فرزندش به کشور انجام خواهد شد.

کد مطلب 6962209
طاهره تهرانی

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