موج بی سابقه بازداشت ها در فرانسه؛ نزدیک به ۲۰۰۰ معترض دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای فرانسوی روز گذشته ۱۹۴۹ معترض را در این کشور بازداشت کردند. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که اکثر این افراد متهم به اقدامات خشونت آمیز علیه نیروهای پلیس هستند.

همچنین ادعا شده که در این اعتراضات ۳۰۵ تن از نیروهای پلیس و ژاندارمری آسیب دیده اند.

گزارش شده که ۴۰۰ مدرسه به دلیل اعتراضات مذکور بسته بوده و تنها از راه دور خدمات آموزشی ارائه می دهند.

همچنین تاکید شده که ۱۷۰ دانش آموز آسیب دیده اند. روز گذشته نخست وزیر فرانسه خواهان برگزاری نشست فوق العاده برای بررسی این بحران شده بود.

روز چهارشنبه ۶۰۰ نفر بازداشت شدند و ادعا شده که این افراد اقدام به ایجاد آتش سوزی و حمله به سمت نیروهای پلیس کرده اند. اعتراضات دانش آموزی در فرانسه صبح روز پنجشنبه به دانشگاه ها نیز کشیده شد.

اعتراضات و تجمعات دانش‌آموزی در فرانسه در اعتراض به کمبود منابع آموزشی، کلاس‌های شلوغ و کمبود معلم ادامه دارد.

این اعتراضات از هفته گذشته آغاز شده و در شهرهایی مانند لیون، لیل و سن‌دنی به مسدود شدن ورودی مدارس و در برخی موارد آتش زدن سطل‌های زباله و پرتاب اشیا منجر شده است.