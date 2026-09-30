به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعتراضات و تجمعات دانش‌آموزی در فرانسه در اعتراض به کمبود منابع آموزشی، کلاس‌های شلوغ و کمبود معلم ادامه دارد.

این اعتراضات از هفته گذشته آغاز شده و در شهرهایی مانند لیون، لیل و سن‌دنی به مسدود شدن ورودی مدارس و در برخی موارد آتش زدن سطل‌های زباله و پرتاب اشیا منجر شده است.

ادوارد ژفری، وزیر آموزش فرانسه اعلام کرد از آغاز اعتراضات ۷۶ دانش‌آموز و نیروی مرتبط با مدارس زخمی شده‌اند. لوران نونز، وزیر کشور نیز از بازداشت حدود ۴۴۰ نفر در اعتراضات روز سه‌شنبه خبر داد که بیشتر آنها نوجوان بودند.

این اعتراضات همزمان با افزایش فشارهای سیاسی بر دولت فرانسه و در آستانه ارائه بودجه سال ۲۰۲۷ این کشور ادامه دارد.