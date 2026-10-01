به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا از فرانسه و آلمان خواسته است تا مقادیری از گازوئیل موجود در ذخایر اضطراری خود را آزاد کنند.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه افزودند که آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است تا طی شش ماه آینده ۱۲۰ میلیون بشکه گازوئیل در بازار عرضه کند.

این درخواست آمریکا از اروپا در حالی مطرح می شود که مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه گفت اروپا در میان مناطقی قرار دارد که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر کمبودهای کنونی گازوئیل دارند و حتی ممکن است آسیب‌پذیرترین منطقه باشد.

«فاتح بیرول» با اشاره به وابستگی اروپا به واردات گازوئیل گفت اتحادیه اروپا به‌ویژه پیش از آغاز فصل زمستان، مقادیر زیادی از این سوخت را وارد می‌کند و مشکلات زنجیره تأمین نیز شرایط موجود را تشدید کرده است.

او همچنین به مشکلات صادرکنندگان سنتی گازوئیل از جمله روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و گفت آمریکا نیز اکنون در حال بررسی ممنوعیت صادرات گازوئیل است.

رویترز همچنین گزارش داده است که آژانس بین‌المللی انرژی بازارهای نفت، به‌ویژه بازار فرآورده‌هایی مانند گازوئیل، را از نزدیک زیر نظر دارد و در صورت نیاز، کشورهای عضو درباره احتمال آزادسازی ذخایر راهبردی نفت گفت‌وگو خواهند کرد.