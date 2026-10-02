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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

پایان موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات اساسی اورهال ۱۴۰۵ مجتمع مس درآلو

پایان موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات اساسی اورهال ۱۴۰۵ مجتمع مس درآلو

کرمان- عملیات تعمیرات اساسی اورهال ۱۴۰۵ کارخانه تغلیظ مجتمع مس درآلو پس از ۸ روز تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی کارکنان و مجموعه پیمانکاران با موفقیت به پایان رسید.

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به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ۸ روز تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی کارکنان و مجموعه پیمانکاران مجتمع مس درآلو، عملیات اورهال کارخانه تغلیظ با موفقیت به پایان رسید.

این عملیات که از ۲۸ شهریورماه آغاز شده بود، با همت همکاران زودتر از موعد برنامه‌ریزی شده به ثمر نشست و فرآیند راه‌اندازی مجدد با استارت آسیای سنگ‌میل در ۴ مهرماه ۱۴۰۵ کلید خورد.

از تعمیرات منتل‌شافت و بررسی کانکیوها و بوشهای سنگ‌شکن تا تعمیر و تغییر طرح بدنه داخلی اپرون‌فیدرها، تمامی اقدامات با هدف آمادگی حداکثری خط تولید برای زمستان پیش رو انجام شد.

قدردان زحمات تمامی واحدهای عملیاتی و پشتیبانی که در این مسیر حامی تولید بودند، هستیم.

کد مطلب 6965197

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