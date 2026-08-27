به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژههای شرکت ملی صنایع مس ایران در شهربابک که بهصورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیسجمهوری برگزار شد، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: پروژههای افتتاحشده با تلاش مجموعه شرکت ملی مس و با راهبری و پشتیبانی ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
وی درباره نخستین پروژه افزود: کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتونآباد با سرمایهگذاری حدود ۹۵ میلیون یورو و ظرفیت تولید حدود ۳۶ هزار تن کنسانتره مس با عیار ۲۲ درصد احداث شده است.
اتابک، ادامه داد: این کارخانه سرباره حاصل از فرآیند ذوب را جمعآوری و فرآوری میکند و اجرای آن علاوه بر افزایش بهرهوری کارخانه، ارزش افزوده قابلتوجهی برای مجموعه ذوب مس شهربابک ایجاد خواهد کرد.
به گفته وزیر صمت، این پروژه حدود ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند و درآمد سالانه آن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
نیروگاه ۴۲ مگاواتی خاتونآباد به بهرهبرداری رسید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از نیروگاه سیکل ۴۲ مگاواتی خودتأمین خاتونآباد بهعنوان دومین پروژه نام برد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۳۵ میلیون یورو و با هدف تأمین برق مورد نیاز مجموعه و کمک به جبران ناترازی انرژی احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه نیروگاه در خرداد امسال به مرحله راهاندازی و سنکرونشدن رسیده است، افزود: این پروژه طی ۲.۵ سال اجرا شده و برای حدود ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
اتابک، تأکید کرد که این نیروگاه میتواند نقش مهمی در تأمین برق پایدار کارخانه شهربابک و جبران بخشی از ناترازیهای انرژی این مجموعه داشته باشد.
اتصال ریلی خاتونآباد به شبکه سراسری
وی سومین پروژه را طرح ریلی کارخانه ذوب خاتونآباد و اتصال آن به شبکه ریلی کشور اعلام کرد و گفت: این خط ریلی با طول ۱۷.۶ کیلومتر توسط شرکت ملی صنایع مس ایران احداث و ظرفیت آن برای حمل سالانه ۶۰۰ هزار تن اسید سولفوریک و ۲ میلیون تن کنسانتره پیشبینی شده است.
به گفته وی، بهرهبرداری از این پروژه ضمن کاهش حملونقل جادهای، آثار قابلتوجهی در افزایش ایمنی جابهجایی مواد و کاهش مصرف سوخت خواهد داشت و در مجموع حدود ۸.۵ میلیون لیتر گازوئیل صرفهجویی ایجاد میکند.
اتابک، افزود: این پروژه حدود ۳۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند و پس از ۵.۵ سال به نتیجه رسیده است.
احداث باند دوم محور میدوک
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از بهرهبرداری بخش نخست باند دوم محور میدوک خبر داد و گفت: این محور، مجتمع مس شهربابک را به شبکه ارتباطی منطقه متصل میکند.
وی سرمایهگذاری انجامشده برای این پروژه را ۲۰ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: در مرحله نخست، ۱۵ کیلومتر مسیر آماده بهرهبرداری شده است.
اتابک، هدف از اجرای این پروژه را ارتقای ایمنی، بهسازی مسیر، کاهش تصادفات و فراهمکردن شرایط مناسبتر برای حمل مواد معدنی و تجهیزات عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح حدود ۲.۵ سال زمان برده و بخشی از منابع آن از محل ظرفیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی تأمین شده است.
بهرهبرداری از فاز اول ورزشگاه ۱۰ هزار نفری شهدای صنعت مس شهربابک
وی در ادامه از فاز نخست ورزشگاه ۱۰ هزار نفری شهدای صنعت مس بهعنوان پنجمین پروژه یاد کرد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری حدود ۱۸ میلیون یورو در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار و از محل مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران احداث شده است.
به گفته اتابک، توسعه زیرساختهای ورزشی، افزایش نشاط عمومی و بهبود شرایط اجتماعی منطقه از اهداف اجرای این پروژه است و ورزشگاه مذکور حدود ۵۵ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
بهرهبرداری از ۲۷ طرح صنعتی و معدنی در هفته دولت
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد وزارتخانه در هفته دولت اظهار کرد: تاکنون ۲۷ طرح صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری مجموع ۱.۴ میلیارد یورو و اشتغالزایی حدود ۲ هزار نفر از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به بهرهبرداری رسیده است.
اتابک، ابراز امیدواری کرد: روند اجرای پروژههای صنعتی و معدنی در کشور ادامه یابد و این طرحها بتوانند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به توسعه زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق محل استقرار صنایع کمک کند.
نظر شما