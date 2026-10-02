  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

پلیس با ایستادگی اجازه نداد دشمن امنیت مردم را برهم بزند

پلیس با ایستادگی اجازه نداد دشمن امنیت مردم را برهم بزند

یاسوج- امام جمعه یاسوج گفت: نیروهای نظامی و انتظامی با ایستادگی و فداکاری در برابر حملات دشمن، اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند و امنیت و آرامش مردم را برهم بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به فرارسیدن روز نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و حافظان امنیت قدردانی کرد و اظهار داشت: امنیت خانه‌ها، شهرها، روستاها و جامعه به واسطه تلاش نیروهایی است که با شجاعت و فداکاری از مردم و کشور دفاع می‌کنند.

ایستادگی نیروهای انتظامی در برابر دشمن

وی با اشاره به شرایط جنگی و حملات دشمن به مراکز نظامی و نیروهای پلیس افزود: نیروهای نظامی و انتظامی با ایستادگی و فداکاری اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند و امنیت و آرامش مردم را برهم بزند.

امام جمعه یاسوج تأکید کرد: حفظ امنیت جامعه نیازمند تلاش مستمر نیروهای انتظامی، نظامی و سایر حافظان امنیت است و مردم نیز قدردان مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این نیروها هستند.

نخبگان مسئولیت سنگین‌تری در قبال جامعه دارند

آیت الله حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز نخبگان اظهار کرد: نخبگان به دلیل برخورداری از استعدادها و توانمندی‌های بیشتر، مسئولیت سنگین‌تری در قبال جامعه دارند و باید از ظرفیت‌های خود برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور استفاده کنند.

وی افزود: نخبگان می‌توانند بر افکار، عقاید و فرهنگ جامعه تأثیرگذار باشند و زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه کشور شوند.

امام جمعه یاسوج با اشاره به نقش شخصیت‌هایی همچون امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب در شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران گفت: امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۷ و در دوران حضور در پاریس از ظرفیت رسانه‌ها برای تبیین اهداف و شکل‌گیری انقلاب اسلامی استفاده کردند.

نظارت بر مراکز کشتار دام ضروری است

حسینی با تبریک روز دامپزشکی بر ضرورت نظارت مستمر بر مراکز کشتار دام تأکید کرد و گفت: مسئولان مربوطه باید با نظارت دقیق بر محل‌های ذبح دام، رعایت اصول بهداشتی و الزامات سلامت را تضمین کنند تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

عشایر و روستاییان از ظرفیت‌های مهم تولید هستند

وی با اشاره به روز روستا و عشایر اظهار کرد: در استان حدود ۱۲ هزار خانوار عشایری با جمعیتی نزدیک به ۷۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که سهم قابل توجهی در تأمین گوشت، فرآورده‌های دامی و محصولات صنایع‌دستی دارند.

امام جمعه یاسوج افزود: حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام، سالانه ۷ هزار و ۶۰۰ تن گوشت، ۲۷ هزار تن شیر، ۲۸۶ تن پشم و نزدیک به ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع قالی، قالیچه و گلیم از جمله ظرفیت‌های تولیدی عشایر استان است.

آیت الله حسینی تصریح کرد: روستاییان و عشایر از اقشار مولد جامعه هستند و بخش مهمی از نیازهای جامعه را تأمین می‌کنند و باید زمینه تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان فراهم شود.

نماز باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره اهمیت نماز گفت: نماز تنها یک تکلیف فردی نیست و باید فرهنگ نماز در جامعه و خانواده‌ها گسترش یابد.

امام جمعه یاسوج افزود: مسئولان و نهادهای فرهنگی باید برای ترویج نماز در خانواده‌ها تلاش کنند، چراکه نماز می‌تواند در تقویت معنویت و آرامش و کاهش فساد و آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

امنیت سرمایه‌گذاران باید تأمین شود

حسینی با اشاره به حضور مسئولان و هیئت اتاق بازرگانی در استان و بررسی ظرفیت‌های اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است، اما تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند فراهم شدن بستر مناسب و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران است.

وی با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران در استان با تهدیدهایی مواجه می‌شوند، تصریح کرد: مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند تا زمینه حضور فعالان اقتصادی، رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه استان فراهم شود.

امام جمعه یاسوج تأکید کرد: استقبال از سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران باید به یک اولویت عمومی تبدیل شود، چراکه توسعه اقتصادی استان در گرو استفاده از ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی است.

کد مطلب 6965245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها