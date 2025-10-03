تاکید امام جمعه یاسوج بر رفع موانع ازدواج و توصیه به فرزند آوری

به گزارش خبرگزاری مهر؛ آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) اشاره کرد و افزود: فضیلت شهر قم به برکت حضور آن بانوی بزرگ است و ایمه در احادیثی این شهر را حرم خود دانسته اند.

نیروی انتظامی سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمن

آیت‌الله حسینی در ادامه با بیان اینکه یکشنبه روز نیروی انتظامی است از این نیرو به عنوان سربازان با شجاعت ایران ملت و انقلاب تقدیر کرد و افزود: دشمن همواره در طول تاریخ امنیت را هدف گرفته تا با ایجاد فروپاشی در جامعه اسلامی به اهداف پلید خود دست یابد .

وی تأکید کرد: کشوری فاقد امنیت قابلیت زندگی و رشد در تمام ساحت‌ها را ندارد و زندگی واقعی تنها زیر سایه امنیت شکل می‌گیرد

ایت الله حسینی در تحلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خاطرنشان کردند: یکی از اهداف اصلی دشمن پایگاه‌های امنیتی و ایجاد هرج و مرج برای از بین بردن نظام بود و نیروی انتظامی همواره به عنوان اولین گروه آزموده شده در میدان حاضر بوده است.

تولید روستایی و عشایری پایه اقتصاد مقاومتی

امام جمعه یاسوج با اشاره به دوشنبه روز دامپزشکی این روز را فرصتی برای توجه به سلامت دام و غذای حلال برشمرد و بر نظارت شدید بهداشتی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به مناسبت روز دوشنبه گرامیداشت روز روستا و عشایر این قشر را تولیدکننده و پایه هر جامعه‌ای خواند و اظهار کرد: شهرنشینان عمدتاً مصرف‌کننده هستند در حالی که ریشه و اصالت جامعه در روستاها است.

آیت‌الله حسینی با اشاره به آمار ۴۵ درصدی تولید گوشت استان و ۳۵ درصدی بافندگی توسط عشایر فرهنگ عشایری و صنایعی مانند بافت فرش گلیم و گبه را تجلی عینی اقتصاد مقاومتی دانست که متأسفانه امروزه مورد غفلت واقع شده است.

هشدار درباره پیری جمعیت و ضرورت تربیت دینی فرزندان

خطیب نماز جمعه یاسوج در بخش پایانی با اشاره به روز جهانی کودک بر دو موضوع تولد و تربیت تأکید کرد و هشدار داد: ورود رشد جمعیت به مرحله منفی و پیری جمعیت آسیب‌های فراوانی را در پی خواهد داشت.

وی ازدواج دیرهنگام و تمکن مالی با وجود برخورداری از مشاغل دولتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تربیت اولاد مسئله بسیار مهمی است و کارمندی که از سفره دولت ارتزاق میکند باید دعدغه اینده کشور را نیز داشته باشد.

وی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) سه اصل محبت به پیامبر محبت به اهل بیت و انس با قرآن را اساس تربیت فرزندان صالح برشمرد و هشدار داد که در غیر این صورت جامعه با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.