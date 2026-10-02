سیاست های ناپایدار صادراتی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مطورزاده ظهر امروز جمعه در نشست بررسی صادرات خرما و شیلات خوزستان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه کشاورزان و فعالان شیلات مقدس است و از اینکه با وجود مشکلات همچنان مردانه ایستادگی کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه امروز دشمن معیشت مردم را هدف قرار داده است، افزود: رسیدگی به بخش کشاورزی دیگر یک ضرورت معمولی نیست بلکه یک ضرورت میهنی است و کشاورزی باعث حفظ استقلال کشور می‌شود.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناپایداری سیاست‌های صادراتی کشور گفت: سیاست صادراتی باید اصلاح شود. اگر کمبود محصولی مانند سیب‌زمینی وجود دارد، نباید به همین دلیل جلوی صادرات گرفته شود.

مطورزاده، کسب بازارهای هدف در کشورهای خارجی را دشوار دانست و عنوان کرد: کسب بازارهای هدف در کشورهای خارجی کار دشواری است و با سیاست‌گذاری غلط ممکن است بازاری مانند عراق را از دست بدهیم.

وی، تعهدات ارزی را از دیگر مشکلات بخش صادرات عنوان کرد و گفت: تعهدات ارزی یکی از مسائلی است که صادرکنندگان با آن مواجه هستند و باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع تسهیلات بانکی بخش کشاورزی اظهار کرد: در برنامه پنج‌ساله تکلیف کرده‌ایم سرمایه بانک عامل کشاورزی افزایش یابد تا قدرت ارائه تسهیلات این بانک بیشتر شود. بانک‌های تجاری دیگر نیز باید وارد این چرخه شوند.

وی افزود: به همه استمهال می‌دهیم الا کشاورزی؛ در حالی که بخش کشاورزی در شرایط فعلی نیازمند حمایت و توجه بیشتری است.

مطورزاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط سخت حکمرانی، تنها بخشی که می‌تواند کشور را از بحران خارج کند، بخش کشاورزی است اما متأسفانه این بخش جزو اولویت‌های اول قرار ندارد.

وی همچنین به ظرفیت‌های شیلات خرمشهر اشاره کرد و گفت: ۱۰ درصد تولید آبزیان کشور در خرمشهر انجام می‌شود و باید از این ظرفیت به شکل مناسبی استفاده کرد.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اسکله مینوشهر عنوان کرد: درباره شیلات و وضعیت اسکله مینوشهر دیگر دلم خون شد. این اسکله می‌تواند مینو را از بن‌بست و رکود خارج کند و باید برای فعال شدن آن اقدام شود.

مطورزاده همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف مجوز لنج‌های خرمشهری تأکید کرد و گفت: مجوز لنج‌های خرمشهری باید صادر شود.

وی با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی کشور افزود: حجم صادرات غیرنفتی ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و امروز عمده مسئولیت بر عهده بخش کشاورزی است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ رشد اقتصاد کشور منفی است و در این میان تنها بخش کشاورزی رشد مثبت داشته است. امروز برنامه ما باید به سمت کمک به کشاورزان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست، پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، جعفر گوهرگانی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، جواد سلطانی‌کاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، معاونان و مدیران ستادی و نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی حضور داشتند.