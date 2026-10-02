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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

ظرفیت‌های کشاورزی خرمشهر فراتر از وضعیت فعلی است

ظرفیت‌های کشاورزی خرمشهر فراتر از وضعیت فعلی است

خرمشهر - فرماندار خرمشهر گفت: این شهرستان ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه شیلات و نخیلات دارد که برای شکوفایی آن‌ها نیازمند همراهی بیشتر مسئولان امور آب هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، لفته دورکوندی ظهر جمعه در نشست بررسی صادرات خرما و شیلات که در سالن جلسات اتاق بازرگانی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: جلسات متعددی با مجموعه شیلات برای احصای مشکلات و فرصت‌های این حوزه برگزار شده است و باید خروجی این نشست‌ها منجر به تحرک جدی در بخش تولید شود.

وی با تأکید بر اینکه خرمشهر جایگاه اقتصادی بالاتری نسبت به وضعیت موجود دارد، افزود: در صورتی که مسئولان امور آب پای کار باشند، می‌توان از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب‌تری برای رونق تولید و اشتغال‌زایی استفاده کرد و بهره‌وری را افزایش داد.

فرماندار خرمشهر با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای قوانین تصریح کرد: در اجرای ضوابط نباید تفسیرهای سلیقه‌ای وجود داشته باشد و لازم است مقررات و قوانین مرتبط با حوزه کشاورزی و آب به شکل مشخص، یکسان و شفاف برای همه فعالان اقتصادی اجرا شود.

دورکوندی بیان کرد: توانمندی شهرستان در بخش آبزیان، کشاورزی و نخیلات بیش از میزان فعلی است و باید برای فعال‌سازی حداکثری این ظرفیت‌ها و تقویت زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی عملیاتی و دقیق صورت گیرد.

کد مطلب 6965277

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