به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی ظهر امروز جمعه جلسه بررسی موضوع صادرات خرما و شیلات با حضور پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خرمشهر با اشاره به موضوع تخصیص آب این منطقه اظهار کرد: خواسته‌های کشاورزان و بهره‌برداران محلی باید در اولویت قرار گیرد و مدیران محترم، ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشند.

وی به تلاش‌های انجام‌شده برای جلوگیری از هدررفت آب اشاره کرد و افزود: تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که اجرای سامانه‌های آبیاری مدرن، آب را به‌موقع و به‌صورت مطلوب به مالکان و بهره‌برداران می‌رساند و از خرابی تأسیسات نیز جلوگیری می‌کند.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات پیشین سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در حوزه سامانه‌های آبیاری زیرسطحی که نتایج مطلوبی نیز داشته است، خواستار تسریع توسعه این سامانه‌ها شد و تصریح کرد: توسعه این سامانه‌ها برای شهرستان‌هایی مانند خرمشهر، شادگان و آبادان اثربخشی ویژه‌ای خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی موضوع صادرات خرما و شیلات با حضور پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، جعفر گوهرگانی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، مهدی شکوری معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران، جواد سلطانی کاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، معاونان و مدیران ستادی و نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی برگزار شد.