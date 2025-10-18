به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مطورزاده پیش از ظهر امروز شنبه در نشست بررسی مسائل عمرانی شهرستان خرمشهر با اشاره به پروژه دوبانده شدن محور خرمشهر – اهواز اظهار کرد: این پروژه با کندی پیش میرود و با وجود تأکید وزیر راه در سفر رئیسجمهور، هنوز چشمانداز روشنی برای بهرهبرداری تا پایان دولت وجود ندارد.
وی در ادامه به وضعیت نامناسب جاده امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و آن را یک مسیر استراتژیک دانست که از پل سوم خرداد دارخوین تا خرمشهر امتداد دارد.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس ادامهداد: این جاده نه شانهگذاری دارد، نه ایمنی؛ نقاط حادثهخیز آن جان مردم را تهدید میکند و برای ارتقا استانداردهای آن نیازمند حمایت جدی هستیم.
مطورزاده همچنین از تعلل در اجرای مصوبه اسکله صیادی جزیره مینو انتقاد کرد و گفت: شیلات موظف به اجرای این طرح شده اما تاکنون اقدامی مؤثر صورت نگرفته است؛ در حالی که این اسکله میتواند جزیره مینو را به قطب گردشگری و اقتصادی جنوب کشور تبدیل کند.
نماینده خرمشهر در پایان تأکید کرد: اگر قرار است مصوبات سفر ریاستجمهوری به سرانجام برسند، باید از حالت نمایشی خارج شده و با ارادهای جدی در مسیر اجرا قرار گیرند.
