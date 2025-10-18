  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

مطورزاده: دو بانده کردن جاده اهواز - خرمشهر به کندی پیش می‌رود

خرمشهر - نماینده مردم خرمشهر در مجلس گفت: پروژه دو بانده کردن جاده اهواز - خرمشهر با کندی پیش می‌رود و هنوز چشم‌انداز روشنی برای بهره‌برداری از آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مطورزاده پیش از ظهر امروز شنبه در نشست بررسی مسائل عمرانی شهرستان خرمشهر با اشاره به پروژه دوبانده شدن محور خرمشهر – اهواز اظهار کرد: این پروژه با کندی پیش می‌رود و با وجود تأکید وزیر راه در سفر رئیس‌جمهور، هنوز چشم‌انداز روشنی برای بهره‌برداری تا پایان دولت وجود ندارد.

وی در ادامه به وضعیت نامناسب جاده امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و آن را یک مسیر استراتژیک دانست که از پل سوم خرداد دارخوین تا خرمشهر امتداد دارد.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس ادامه‌داد: این جاده نه شانه‌گذاری دارد، نه ایمنی؛ نقاط حادثه‌خیز آن جان مردم را تهدید می‌کند و برای ارتقا استانداردهای آن نیازمند حمایت جدی هستیم.

مطورزاده همچنین از تعلل در اجرای مصوبه اسکله صیادی جزیره مینو انتقاد کرد و گفت: شیلات موظف به اجرای این طرح شده اما تاکنون اقدامی مؤثر صورت نگرفته است؛ در حالی که این اسکله می‌تواند جزیره مینو را به قطب گردشگری و اقتصادی جنوب کشور تبدیل کند.

نماینده خرمشهر در پایان تأکید کرد: اگر قرار است مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به سرانجام برسند، باید از حالت نمایشی خارج شده و با اراده‌ای جدی در مسیر اجرا قرار گیرند.

