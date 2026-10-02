جلسه آرش میراسماعیلی با رئیس اتحادیه جودو آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابت های جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، آرش میراسماعیلی در سالن آیجی ناگویا با «عبیدالانزی» رئیس اتحادیه جودو آسیا دیدار و در مورد مسائل جودو ایران گفتگو کرد.



در این دیدار عبیدالانزی ابراز امیدواری کرد جودو ایران که چند سال را با تعلیق سپری کرده است، با سرمایه گذاری روی جوانان بتواند مجددا به سطح اول جودو آسیا بازگردد. وی همچنین از جوانگرایی فدراسیون جودو ایران در بازی های آسیایی تمجید کرد.



آرش میراسماعیلی همچنین در حاشیه رقابت های جودو بازی های آسیایی دیدارهای جداگانه ای با عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی از قزاقستان، رئیس فدراسیون جودو کویت، رئیس فدراسیون اردن و دبیرکل اتحادیه جودو آسیا داشت و در مورد مسائل جودو ایران با آنها گفتگو کرد.