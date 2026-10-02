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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

میراسماعیلی: جودوکاران با تمام وجود جنگیدند؛ از مردم عذرخواهی می کنم

میراسماعیلی: جودوکاران با تمام وجود جنگیدند؛ از مردم عذرخواهی می کنم

رئیس فدراسیون جودو پس از پایان رقابت ملی پوشان این رشته بازی های آسیایی گفت: با این که جودوکاران ما با تمام وجود جنگیدند اما نتوانستند به مدال برسند که بابت آن از مردم ایران عذرخواهی می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، آرش میراسماعیلی پس از پایان کار ملی پوشان جودو ایران در این دوره از بازی های آسیایی گفت: تیم ملی ایران با ۶ جودوکار در بازی های ناگویا شرکت کرد و با سه عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.

رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: با وجود این که ملی پوشان ما با تمام وجود برای سربلندی ایران جنگیدند اما نتوانستند به مدال برسند که جا دارد از مردم عزیز کشورم به خاطر این که نتوانستیم مدال بگیریم عذرخواهی کنم.

وی ادامه داد: از عملکرد ملی پوشان و تلاشی که برای رسیدن به موفقیت داشتند راضی هستم. آنها با حریفانی مبارزه کردند که در جهان دارای عنوان بودند و جنگ نابرابری داشتند. با این حال ورزشکاران ما برابر قهرمانان جهان و المپیک نمایش خوبی از جودو ایران ارایه کردند.

رئیس فدراسیون جودو با تقدیر از اعضای کادر فنی، رشاد ممدوف سرمربی و ایوب رستمی مربی تیم ملی آقایان و معصومه جعفری سرمربی تیم ملی بانوان گفت: اگر نقطه ضعفی وجود داشت از سمت بنده بوده و کادر فنی و ملی پوشان با تمام توان جنگیدند و مبارزه کردند.

میراسماعیلی ادامه داد: تیم ما ترکیبی از نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بود که آینده جودو را خواهند ساخت و قطعا در آینده از جودو بیشتر خواهید شنید. مهسا شکیبایی با ۱۵ سال تجربه بسیار بزرگی کسب کرد برای آینده. سمیرا خاک خواه با ۱۷ سال سن جوان آینده داری است. الیاس پرهیزگار با ۲۱ سال سن پدیده این دوره از مسابقات بود و همه اذعان کردند که با یک ناداوری مدالش را گرفتند. الیاس حریفان قدرتمند و عنوان داری را شکست داد.

وی ادامه داد: امیرعباس چوپان بسیار عالی کار کرد و پنجم شد. ابوالفضل محمودی ۹ دقیقه با قهرمان جهان از کره جنوبی مبارزه کرد. درست است که مدال نگرفت اما این مبارزه ارزشمند است. مریم بربط همیشه برای ما درخشان بوده و در این مسابقه هم باید مدال می‌گرفت که بدشانسی آورد.

آرش میراسماعیلی ادامه داد: قطعا در آینده از تیم ملی جودو ایران بیشتر خواهید شنید. ما نهایت تلاشمان را کردیم و هر آنچه در توان داشتیم را گذاشتیم اما شانس با ما یار نبود. می توانستیم در این دوره از بازی های آسیایی مدال بگیریم که نشد ولی مطمئن باشید آینده از آن ما خواهد بود و تا چند روز دیگر در مسابقات جهانی حضور خواهیم داشت.

کد مطلب 6965381

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      3 0
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      آقای میراسماعیلی مگه بازیهای آسیایی جای شانس است ؟ جای بچه هاست ؟ جای بهانه هاست ؟ هنوز وعده سر خرمن میدهی که جهانی نتیجه میگیری ؟ با کدوم جودوکار ؟
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      1 0
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      نصف رییس فدراسیونها عذرخواهی کردن علی نژاد میگه عالی بودیم از هند و ازبک و قزاق هم سی مدال کمتر گرفتن. جای تاسفه
    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      2 0
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      جودوکاران می جنگند اما مدیریت خوب ندارند .
    • ابوالفضل US ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      3 0
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      استعفا فقط
    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      3 0
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      دقت کردید کار روسای فدراسیونها شده عذرخواهی. به جای نتیجه گرفتن

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