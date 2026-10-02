به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی جودو ایران با هدایت رشاد ممدوف در بخش مردان و سرمربیگری معصومه جعفری در بخش بانوان با سه ملی پوش دختر و سه ملی پوش پسر در بیستمین دوره بازی های آسیایی شرکت کرد و با سه عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.

در نخستین روز این مسابقات مهسا شکیبایی در وزن ۵۲- کیلوگرم دور نخست به دیدار «قربان زاده» از تاجیکستان می رود و با شکست برابر وی از دور مسابقات کنار رفت. در این روز همچنین ابوالفضل محمودی در وزن ۶۶- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت با «کیم چانگ یون» از کره جنوبی مبارزه کرد و با شکست برابر این حریف از ادامه مسابقات بازماند.

در روز دوم ابتدا سمیرا خاک خواه در نخستین مبارزه خود به مصاف «تائو یونگ» از چین رفت و با شکست برابر وی از دور مسابقات کنار رفت. در همین روز الیاس پرهیزگار در وزن ۹۰- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت «البایکوف» از امارات را برد اما در ادامه مقابل ابوبکر شروف از تاجیکستان شکست خورد تا به گروه شانس مجدد برود.

پرهیزگار در گروه شانس مجدد برای رسیدن به مدال برنز به مصاف «شینبایار ایونچیمگ» از مغولستان رفت و با برتری برابر این حریف به یک قدمی مدال برنز رسید اما در مبارزه با «جونهو ان لی» از کره جنوبی با ناداوری پیروزی را از دست داد و نتوانست به مدال برنز برسد.

در آخرین روز این مسابقات مریم بربط در وزن ۷۸- کیلوگرم زنان در نخستین مبارزه خود به مصاف «خوسلن اوتگونبایار» از مغولستان رفت و در یک مبارزه برتر وی را با امتیاز ایپون مغلوب کرد. بربط در مرحله یک چهارم نهایی «هونگتائوو» از چین را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

ملی پوش جودو ایران برای رسیدن به فینال به مصاف «میزوکی سوگیمورا» از ژاپن رفت و در شرایطی که از حریف جلو بود در یک لحظه غافلگیر شد و با ایپون نتیجه را واگذار کرد تا برای مدال برنز مبارزه کند. بربط در دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز به مصاف اکاترینا توکاروا از قزاقستان رفت و با شکست برابر وی مدال برنز را از دست داد.

امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود «ویتشیکا بایت» از کامبوج را ضربه فنی کرد و در مرحله یک چهارم نهایی با دریافت سه اخطار برابر «نوربک مورتوزیف» از ازبکستان شکست خورد.

ملی پوش جودو ایران در اولین مبارزه شانس مجدد خود به مصاف «حاجی مراد عمروف» از امارات رفت و با ضربه ایپون این حریف را از سد راه برداشت تا به یک قدمی مدال برنز برسد.

چوپان در دیدار رده بندی به مصاف «کیم جونگ هون» از کره جنوبی رفت و با شکست برابر وی نتوانست به مدال برنز دست پیدا کند و به کار خود پایان داد.