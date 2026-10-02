امام جمعه دشتی: خلیج فارس میدان ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با اشاره به نقش امدادهای غیبی الهی در تقویت جبهه اسلام اظهار کرد: مهم‌ترین عامل قوت لشکر اسلام امدادهای الهی است و فراوانی نیرو و امکانات دشمن در برابر اراده خداوند ناچیز خواهد بود.

وی افزود: ایمان به خدا، معاد و وعده‌های الهی توان ایستادگی انسان در برابر مشکلات و دشمنان را افزایش می‌دهد و مسلمانان اگر صبور و پایدار باشند، نباید از هیچ دشمنی هراس داشته باشند.

امام جمعه دشتی با اشاره به جبهه مقاومت تصریح کرد: امروز جبهه مقاومت به عنوان اسلام مجسم، مصداق «کَم مِن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ» است که با وجود برخورداری دشمن از امکانات گسترده، در برابر آنان ایستادگی کرده و به پیروزی می‌رسد.

دفاع مقدس؛ نماد عزت و اقتدار ایران اسلامی

زاهددوست با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ایشان در این پیام با مقایسه شرایط ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی، بر گذار کشور از عقب‌ماندگی، ذلت، وابستگی و بدنامی به سمت پیشرفت، عزت، استقلال و اعتبار در جهان تأکید کردند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب تصریح کرده‌اند که دوران گذشته که دشمن آرزوی بازگشت به آن را دارد، سپری شده و دیگر تکرار نخواهد شد.

امام جمعه دشتی ادامه داد: در فراز دیگری از این پیام، رهبر معظم انقلاب با اشاره به نگاه برخی محافل جهانی که ایران را چهارمین قدرت جهان می‌دانند، تأکید کردند که محاسبات دنیایی با محاسبات الهی متفاوت است و کشوری که متعلق به عترت طاهره(ع) می‌داند و مردم آن برای اقامه حق هراسی ندارند، در محاسبات الهی قدرت اول جهان است.

زاهددوست با اشاره به تحولات جنگ اخیر گفت: آمریکا تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی کار ایران را تمام کند، اما پس از نزدیک به هشت ماه، شاهد پیروزی‌های راهبردی و متعدد ایران بوده‌ایم.

وی از فروریختن آنچه افسانه شکست‌ناپذیری ارتش آمریکا خواند، ناکامی پدافند دشمن در برابر موشک‌های ایران، انهدام تجهیزات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و خروج نیروهای آمریکایی از عراق به عنوان بخشی از دستاوردهای جنگ نام برد.

ظرفیت‌های راهبردی ایران و جبهه مقاومت

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: امروز در وضعیت آفند و تهاجم پیش‌دستانه قرار داریم و با قدرت و قاطعیت با هر تحرک دشمن برخورد می‌کنیم، به گونه‌ای که دشمن جرأت تلافی ندارد.

وی افزود: تنگه‌های حساس هرمز و باب‌المندب در موقعیتی قرار دارند که ظرفیت‌های راهبردی ایران و جبهه مقاومت در آنها قابل توجه است و دشمن بیش از هر چیز بر جنگ شناختی و تحرکات داخلی حساب باز کرده است.

زاهددوست تأکید کرد: با حضور مردم در میدان، جریان‌های معاند و منافق جرأت عرض اندام پیدا نخواهند کرد و اگر کسی چنین خطایی کند، ملت ایران در برابر او خواهد ایستاد.

امام جمعه دشتی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته فراجا گفت: نیروی انتظامی نقش کلیدی در تأمین امنیت، آرامش و آسایش جامعه دارد و تأمین امنیت پایدار و ناامن کردن فضا برای هنجارشکنان نیازمند مشارکت همه مردم در طرح‌های فراجا است.

وی افزود: نیروی انتظامی باید با اقتدار با مخلان نظم و امنیت جامعه برخورد کند و مردم نیز با همکاری و همراهی خود در تحقق امنیت پایدار نقش‌آفرین باشند.

زاهددوست با اشاره به ۱۵ مهر، روز روستا و عشایر اظهار کرد: روستاها و عشایر ستون‌های مهم امنیت غذایی، تولید و اقتصاد کشور هستند و مسئولان باید با رفع مشکلات و حمایت از کشاورزی و دامداری، زمینه ماندگاری جمعیت و رونق زندگی در روستاها را فراهم کنند.

مسجد باید سنگر قرآن و تربیت نسل مؤمن باشد

امام جمعه دشتی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز گفت: ایشان سلاح مؤمن در نبرد با جبهه باطل را نماز معرفی کردند و اگر خود را سرباز نایب امام زمان(عج) می‌دانیم، باید مراقب باشیم این سلاح هرگز بر زمین نماند و مسجد به عنوان سنگر دشمن‌شکن هیچ‌گاه خلوت نشود.

وی با اشاره به رویداد ملی «اقوم» با شعار «هر مسجد، یک پایگاه قرآن» افزود: این شعار در حقیقت یکی از مطالبات جدی امام شهید ما و در راستای تأکید ایشان بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم است.

زاهددوست تصریح کرد: تحقق این مطالبات جز با فعال کردن مساجد، رونق فعالیت‌های قرآنی و جذب نوجوانان و جوانان به مسجد امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: مساجد، مراکز قرآنی و جلسات خانگی قرآن باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و شبکه‌ای فعال از فعالیت‌های قرآنی در شهرستان شکل بگیرد تا مسجد به پایگاه تربیت قرآنی، پرورش نوجوانان و ساختن نسل مؤمن و قرآنی تبدیل شود.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: ائمه جماعات، هیئت‌امنای مساجد، فعالان قرآنی، مربیان، خانواده‌ها و جوانان باید برای تحقق این مطالبه پای کار باشند.

ایمان و غیرت این ملت همچنان زنده است

وی همچنین از هیئت رزمندگان اسلام، صداوسیما، برگزارکنندگان، عوامل اجرایی و خادمان مراسم دعای ندبه که در برگزاری باشکوه این برنامه تلاش کردند، قدردانی کرد و گفت: از مردم مؤمن شهرستان نیز که با حضور خود به این مراسم معنوی گرما بخشیدند، تشکر می‌کنم.

زاهددوست با اشاره به در پیش بودن سالروز شهادت سردار شهید نادر مهدوی، شهید غلامحسین توسلی و شهدای سرافراز خلیج فارس اظهار کرد: خلیج فارس، خلیج شهیدان و میدان ایستادگی ملت ایران است و شهید نادر مهدوی با شجاعت در این عرصه ایستاد و پیام عزت، مقاومت و غیرت ایران اسلامی را به ثبت رساند.

وی افزود: جوانان مؤمن و انقلابی امروز ادامه‌دهنده راه شهیدانی همچون نادر مهدوی هستند و دشمنان باید بدانند ایمان و غیرت این ملت همچنان زنده است.

امام جمعه دشتی تأکید کرد: همان‌گونه که فرزندان دشتی همچون شهید نادر مهدوی و شهید غلامحسین توسلی در خلیج فارس در برابر دشمن ایستادند، ملت ایران امروز نیز با تکیه بر ایمان و غیرت خود در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهد کرد.