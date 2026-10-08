به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح پنجشنبه در نشست شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان دشتی، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر تحقق رویکرد «هر مسجد، یک پایگاه قرآن» اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی باید از برگزاری برنامه‌های مناسبتی و جلسات صرف فراتر برود و به یک جریان مستمر اجتماعی و تربیتی تبدیل شود.

امام جمعه دشتی با تأکید بر ضرورت ایجاد شبکه منسجم قرآنی در شهرستان گفت: اگر ظرفیت‌های قرآنی را به یکدیگر متصل و هم‌افزا کنیم، با همین امکانات موجود می‌توان چند برابر امروز اثرگذاری داشت.

حجت الاسلام زاهددوست با بیان اینکه هدف نهایی فعالیت‌های قرآنی، حضور قرآن در متن زندگی مردم است، افزود: باید جامعه از قرآن‌خوانی به مرحله قرآن‌زیستی برسد؛ به‌گونه‌ای که قرآن در تصمیم‌گیری‌ها، اخلاق، روابط خانوادگی و سبک زندگی مردم حضور واقعی و اثرگذار داشته باشد.

امام جمعه دشتی، پراکندگی ظرفیت‌های قرآنی را یکی از مهم‌ترین آسیب‌های موجود دانست و تصریح کرد: امروز ظرفیت‌های ارزشمندی در مساجد، مدارس، خانواده‌ها، مؤسسات و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان وجود دارد، اما این ظرفیت‌ها باید در یک شبکه منسجم قرار گیرند و در مسیر اهداف مشترک حرکت کنند.

حجت الاسلام زاهددوست ادامه داد: یکی از مطالبات جدی باید این باشد که در هر مسجد شهرستان دست‌کم یک فعالیت مستمر قرآنی شکل بگیرد و مسجد به پایگاه انس با قرآن، آموزش، تربیت و شناسایی استعدادهای قرآنی تبدیل شود.

امام جمعه دشتی با اشاره به مطالبه تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن امام شهید، بر طراحی یک برنامه مرحله‌ای و متناسب با ظرفیت‌های شهرستان تأکید کرد و گفت: می‌توان این مسیر را با طرح‌هایی همچون حفظ جزء ۳۰ برای دانش‌آموزان، حفظ سوره‌ها و آیات منتخب برای خانواده‌ها، برگزاری آزمون‌های دوره‌ای و تجلیل از حافظان قرآن آغاز کرد.

امام جمعه دشتی، کودکان و نوجوانان را از اولویت‌های مهم برنامه‌ریزی قرآنی دانست و خاطرنشان کرد: برای این گروه سنی باید برنامه‌هایی جذاب، رقابتی و متناسب با نیازهای آنان طراحی شود و دانش‌آموزان مستعد قرآنی نیز شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.

وی همچنین بر توسعه محافل خانگی قرآن در محلات تأکید کرد و گفت: هر مسجد می‌تواند تعدادی از خانواده‌های محله را تحت پوشش یک برنامه منظم قرآنی قرار دهد تا جریان انس با قرآن از مسجد به خانه و از خانه به متن زندگی خانواده‌ها منتقل شود.

حجت الاسلام زاهددوست با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان اظهار داشت: این شورا باید نقش هماهنگ‌کننده و راهبر فعالیت‌های قرآنی شهرستان را ایفا کند و موضوعاتی همچون تعیین اولویت‌ها، شناسایی ظرفیت‌ها، تقسیم کار میان دستگاه‌ها و ارزیابی عملکرد را به‌صورت جدی دنبال کند.

وی مسجد، مدرسه و خانواده را سه ضلع اصلی تربیت قرآنی دانست و افزود: این سه مجموعه باید در یک زنجیره مشترک و هماهنگ برای تربیت نسل قرآنی فعالیت کنند.

امام جمعه دشتی در ادامه بر توانمندسازی مربیان قرآنی تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌های تربیت مربی در حوزه‌های کودک، نوجوان، حفظ، روخوانی و تدبر در قرآن باید در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه توسعه فعالیت‌های قرآنی بدون تربیت مربیان توانمند و اثرگذار امکان‌پذیر نیست.