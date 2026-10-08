 امام جمعه دشتی: شهید نادر مهدوی نماد غیرت ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست پنجشنبه شب در سی‌ونهمین یادواره شهدای خلیج فارس که با حضور پرشور مردم در مصلی امام شهید خامنه‌ای شهر خورموج برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مهمانان و قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم باشکوه و ستاد بزرگداشت شهدای خلیج فارس، اظهار کرد: شهید نادر مهدوی و همرزمان شهیدش، نماد غیرت ایرانی، ایمان و روحیه مقاومت هستند و به ما آموختند که ایران اسلامی اهل تسلیم نیست.

وی افزود: اگر دشمن چشم طمع به این سرزمین و آب‌های نیلگون خلیج فارس داشته باشد، فرزندان این ملت با ایمان، شجاعت و ایثار، همچون نادر مهدوی‌ها در برابر او خواهند ایستاد.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه شهدای خلیج فارس سند زنده ایستادگی ملت ایران هستند، گفت: امروز خلیج فارس، خلیج شهیدان و میدان ادامه راه نادر مهدوی‌هاست.

زاهددوست تصریح کرد: سردار شهید نادر مهدوی با غیرت و شجاعت در خلیج فارس ایستاد و پیام عزت، مقاومت و غیرت ملت ایران را به دنیا نشان داد و با تکیه بر ایمان و شجاعت، هیمنه پوشالی دشمن را به چالش کشید.

وی تأکید کرد: امروز هر جوان مؤمن و انقلابی، ادامه‌دهنده همان راه پرافتخار نادر مهدوی‌هاست و دشمنان بدانند ایمان و غیرت این ملت همچنان زنده است.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: وظیفه امروز ماست که شهدا را بشناسیم، پیام آنان را به نسل جوان منتقل کنیم و فرهنگ ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی را در جامعه زنده نگه داریم.

وی خطاب به خانواده‌های معظم شهدا گفت: ملت ایران هیچ‌گاه فرزندان قهرمان شما را فراموش نخواهد کرد و نام شهیدان مهدوی، توسلی و شهدای خلیج فارس در حافظه تاریخی این ملت زنده و جاودانه خواهد ماند.

زاهددوست با اشاره به حضور باشکوه مردم در این یادواره اظهار کرد: این اجتماع عظیم پیامی روشن دارد؛ ما در راه آرمان‌های شهدا و در رکاب ولایت ثابت‌قدم ایستاده‌ایم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد به برکت خون پاک شهدا، پرچم عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران همواره برافراشته باشد و نسل جوان با الگو قرار دادن شهدا، برای ساختن ایرانی قوی‌تر، مستقل و سربلند گام بردارد.