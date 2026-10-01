https://mehrnews.com/x3dcNz ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸ کد مطلب 6964789 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸ تصاویر عملیات انهدام یک تیم تروریستی در منزل آب زاهدان زاهدان- در این ویدیو لحظاتی از درگیری نیروهای مسلح برای انهدام یک تیم تروریستی در منزل آب زاهدان را مشاهده میکنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6964789 کپی شد مطالب مرتبط بازسازی یک مدرسه ۳ کلاسه در نقطه صفر مرزی گلشن توزیع ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند سیب و سوران انهدام یک تیم تروریستی در زاهدان؛ ۶ نفر به هلاکت رسیدند ادامه عملیات ساخت بزرگراه زاهدان-خاش با وجود بدهی هزار میلیاردی دستگیری ۹۳ تبعه غیرمجاز در طرح ارتقای امنیت اجتماعی زاهدان برچسبها زاهدان عملیات تروریستی گروه های تروریستی نیروهای امنیتی عملیات نظامی
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