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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

تصاویر عملیات انهدام یک تیم تروریستی در منزل آب زاهدان

تصاویر عملیات انهدام یک تیم تروریستی در منزل آب زاهدان

زاهدان- در این ویدیو لحظاتی از درگیری نیروهای مسلح برای انهدام یک تیم تروریستی در منزل آب زاهدان را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6964789

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