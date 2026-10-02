تأکید امام جمعه موقت بزمان بر تقویت تجهیزات نیروهای مرزبانی و انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید جهانگیری در خطبه های نماز جمعه بزمان، گفت: شیعه و سنی در ایران اسلامی جان‌فدای نظام هستند و غیرت دینی و ملی مردم اجازه نخواهد داد دشمنان امنیت و اقتدار کشور را تهدید کنند.

امام جمعه موقت بزمان در خطبه‌های نماز جمعه بزمان با دعوت مردم به تقوای الهی و دوری از گناه، عاق والدین، ظلم و ستم و ناسپاسی در برابر خوبی‌ها را از جمله گناهانی عنوان کرد که آثار و مجازات آن‌ها در همین دنیا نیز نمایان می‌شود.

وی با اشاره به تحولات منطقه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، اظهار کرد: مردم شیعه و سنی ایران با وحدت و غیرت دینی و ملی، در برابر تهدیدات دشمنان از کشور دفاع خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور با مشکلاتی روبه‌روست و در گذشته کمتر از ظرفیت اقتصاددانان انقلابی و جهادی استفاده شده است، اما در شرایط جنگ اقتصادی باید با صبر و همدلی از این مرحله عبور کرد.

ضرورت افزایش دوربین های نظارتی در بزمان

جهانگیری همچنین با گرامیداشت یاد شهدای استان و تبریک و تسلیت شهادت مدافعان امنیت، خواستار تقویت تجهیزات نیروهای مرزبانی و انتظامی استان شد و افزود: نیروهای جان‌برکف امنیت باید به تجهیزات و تسلیحات دفاعی روز مجهز شوند تا امنیت منطقه بیش از پیش تقویت شود.

وی در ادامه با اشاره به مطالبات مردم بزمان از استاندار خواست دستورات لازم برای افزایش ایست‌های بازرسی، نصب دوربین‌های نظارتی در سطح شهر و راه‌اندازی مجدد ایست‌بازرسی بزمان را صادر کند.

امام جمعه موقت بزمان همچنین با اشاره به سالگرد حوادث هفتم اکتبر، بر ضرورت حفظ هوشیاری و حضور مردم و مسئولان در برنامه‌های مرتبط با دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور تأکید کرد.