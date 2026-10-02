«مردم» پشتوانه نیروهای مسلح؛ اقتدار «ایران» دشمن را ذلیل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فرهادزاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با قدردانی از مردم میامی و ملت ایران برای حضور در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: ملت ایران از بصیرت بالایی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه مردم، پشتوانه جبهه مقاومت و امنیت کشور هستند، افزود: ایستادگی در خط مقدم میدان برای مقابله با توطئه‌های دشمنان، هیچ تفاوتی با ایستادن پای لانچرهای موشکی ندارد.

امام جمعه جدید میامی با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف، بیان کرد: حضور مردم برای مقابله با توطئه‌های شوم دشمنان اهمیت دارد و باید تداوم داشته باشد.

حمایت مردم ایران از جبهه حق

فرهادزاده ادامه داد: وقتی با رزمندگان ما که با سختی و دشواری پای لانچرهای موشکی انجام وظیفه می‌کنند، صحبت می‌شود، اعلام می‌کنند که خستگی آنان با مشاهده حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و خیابان‌ها از بین می‌رود.

وی افزود: رزمندگان ما در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی و عملیاتی، پای لانچرها و ادوات رزمی، تنها دغدغه‌شان این است که بدانند حضور مردم در صحنه تا چه اندازه پرشور بوده است.

امام جمعه میامی با تأکید بر اینکه حضور مردم موجب روحیه‌بخشی به نیروهای مسلح می‌شود، گفت: این موضوع نشان‌دهنده بصیرت مردم و تأثیر حضور آنان بر روحیه نیروهای مقتدر مسلح کشور است.

فرهادزاده با بیان اینکه شرایط امروز نیز از جهاتی مشابه دوران دفاع مقدس است، تصریح کرد: همان‌گونه که پشتیبانی ملت از جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس تأثیر بسیاری بر روحیه رزمندگان داشت، امروز نیز ایستادن پشت سر رزمندگان و حمایت مردم از جبهه حق، موجب تقویت روحیه آنان می‌شود.

دفتر امام جمعه میامی آماده شنیدن مطالبات مردم است

وی در ادامه و در نخستین خطبه‌های نماز جمعه خود در جایگاه امام جمعه میامی، از آمادگی دفتر امام جمعه برای شنیدن مسائل مردم و انعکاس مطالبات آنان از تریبون نماز جمعه خبر داد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه دفتر امام جمعه باید محلی برای شنیدن درد دل مردم باشد، افزود: اگر گاهی بتوانیم مستقیماً برای مردم کاری انجام دهیم، دست‌کم می‌توانیم شنونده خوبی برای مطالبات و مشکلات آنان باشیم.

فرهادزاده همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: اقتدار ایران و نیروی الهی باید حفظ شود.

وی با تأکید بر نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت و صیانت از ارزش‌ها، گفت: نیروی انتظامی حافظ ارزش‌ها و امنیت کشور است و باید از این نقش و تلاش‌های آنان قدردانی کنیم.