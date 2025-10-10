  1. استانها
شکست رژیم صهیونیستی در میدان غزه؛ مقاومت با پیروزی همراه شد

میامی- امام جمعه میامی از شکست رژیم صهیونیستی در میدان جنگ غزه خبر داد و گفت: مقاومت مردم با وعده الهی و پیروزی همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی در محل مسجد جامع با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در میدان غزه شکست خورده است، ابراز داشت: مقاومت و ایستادگی مردم غزه تحقق وعده الهی پیروزی حق بر باطل بود.

وی با بیان اینکه این رژیم جعلی عرضه و توان مقابله با حماس و جبهه مقاومت را نداشت، افزود: اسراییل یا این سیلی سخت بازنده این میدان شده است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه حماس نماد جبهه مقاومت است، ابراز داشت: مردم غزه قطعا این روزها را فراموش نخواهد کرد که چه طور مقاومت آن ها اسراییل را از پای در آورده است.

عزیزی با بیان اینکه نتانیاهو اثبات کرد که حتی توان آزاد سازی یک گروگان را هم ندارد، تصریح کرد: جنگ غزه با اهداف مختلف از سوی اسراییل آغاز شد که با ایستادگی مردم غزه، تمامی آن ها چون حبابی نقش بر آب شد.

وی با بیان اینکه اسراییل نمی تواند برای مردم کشور ما خط و نشان بکشد، افزود: هر قدمی که به سوی ما بردارد قطعا آن را در نطفه خواهیم شکست.

