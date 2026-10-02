به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به شرایط کشاورزان اظهار کرد: مردم اسفرورین و بخش اسفرورین عمدتاً به شغل شریف کشاورزی مشغول هستند و پس از یک سال تلاش و زحمت، اکنون زمان برداشت و بهره‌برداری از دسترنج آنهاست.

وی افزود: درخواست ما از مسئولان استانی، شهرستانی و بخش این است که توجه ویژه‌ای به کشاورزان داشته باشند و مشکلات و دغدغه‌های آنها را مسئله خود بدانند.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به گلایه کشاورزان درباره قیمت کشمش گفت: امروز مردم در خصوص صندوق کشمش گلایه دارند و قیمت‌گذاری انجام نشده است؛ کشاورزان سرگردان هستند و نمی‌دانند با محصولی که در اختیار دارند چه کنند.

حسینی خواستار تعیین تکلیف سریع قیمت کشمش شد و تأکید کرد: مسئولان باید برای رفع این دغدغه و ایجاد آرامش و امنیت روانی برای مردم اسفرورین اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به تحولات هفت ماه گذشته و جنگ میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: این جنگ بر اساس یک خطای محاسباتی از سوی تل‌آویو و واشنگتن آغاز شد و آنچه در این مدت رخ داد، نشان داد محاسبات دشمن درباره جمهوری اسلامی ایران اشتباه بوده است.

امام جمعه اسفرورین ادامه داد: در این مدت چهار تصویر راهبردی از ایران در برابر جهانیان ترسیم شد؛ ایران مقاوم، ایران مبتکر، ایران برخوردار از قدرت بازدارندگی و ایران منسجم؛ تصاویری که به گفته وی ابعادی از قدرت، تدبیر و مقاومت ملت ایران را نشان می‌دهد.

حسینی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، بر ضرورت توجه به مفهوم «ایام‌الله» تأکید کرد و گفت: باید روزهایی را که در آنها عنایت الهی و تغییر سرنوشت یک ملت رقم خورده است، در حافظه تاریخی جامعه زنده نگه داشت.

وی افزود: ۲۲ بهمن، ۱۳ آبان، ۹ دی و هفته دفاع مقدس از جمله ایام‌الله هستند و باید برای نسل جوان تبیین شود که کشور در گذشته در چه شرایطی قرار داشت و امروز به چه جایگاهی رسیده است.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به دوران دفاع مقدس و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: باید برای جوانان تبیین شود که ایران در دوران جنگ تحمیلی حتی در تأمین برخی تجهیزات نظامی با مشکل مواجه بود، اما امروز در حوزه‌های مختلف به توانمندی‌هایی دست یافته است.

حسینی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ‌های اخیر و شهدای جبهه مقاومت، از شهیدان حسن تهرانی‌مقدم، حاج قاسم سلیمانی، سیدحسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت یاد کرد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات عراق گفت: آنچه در عراق رخ داده، از نگاه جبهه مقاومت نشان‌دهنده اثرگذاری اراده مردم و مقاومت در برابر سیاست‌های آمریکا است و این تحولات را باید در چارچوب تقویت جریان مقاومت در منطقه مورد توجه قرار داد.

امام جمعه اسفرورین همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی و فراجا در تأمین امنیت کشور تقدیر کرد و گفت: نیروی انتظامی امروز نماد امنیت، اقتدار و آرامش برای مردم است و در تأمین امنیت داخلی و مقابله با تهدیدها نقش مهمی بر عهده دارد.

حسینی با تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و کارکنان این نیرو، برای همه نیروهای مسلح، انتظامی و امنیتی کشور آرزوی توفیق کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حضور مردم اسفرورین در صحنه‌های اجتماعی و دفاع از کشور اظهار کرد: مردم اسفرورین بیش از ۲۱۰ شب است که در میدان حضور دارند و حتی یک شب این تجمعات را تعطیل نکرده‌اند.

امام جمعه اسفرورین خطاب به مسئولان گفت: قدر این مردم را بدانید و وقتی مردم درد و دغدغه‌ای را مطرح می‌کنند، آن را درد خود بدانید و برای رفع مشکلات و مطالبات آنان قدم بردارید.