خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با ظهر پنجشنبه و مقارن با ظهر عاشورای حسینی، نماز ظهر عاشورا، یادآور آخرین نماز عمر با برکت امام حسین(ع) قبل از شهادت ایشان آن هم با دهان تشنه، با حضور مردم متدین و خداجوی استان سمنان برگزار شد.

اقامه نماز ظهر عاشورا در گوشه گوشه استان پهناور استان از بزرگترین شهرها تا دورترین و محروم ترین روستاها، زیر آفتاب داغ تیرماه کویر قومس، جلوه هایی زیبا از حضور و شور و عظمت ملت عزادار را به نمایش گذاشت.

تاسوعا و عاشورا

امسال مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی با شکوه خاصی از سوی مردم متدین و خداجوی استان سمنان برگزار شده است مراسمی که برای نخستین بار بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار و مردم یاد ایشان را به درستی گرامی داشته اند.

این روزها تقریبا درتمام هیئت ها و معابر اصلی شهرها و روستاهای استان سمنان، هیئت های مذهبی و موکب های عزاداری دهه اول ماه محرم، تمثال رهبر شهید انقلاب اسلامی نصب شده و مردم ما خونخواه و عزادار، با صلابت و ایستاده، یاد ایشان و دیگر شهدا را گرامی می دارند.

نماز ظهر عاشورا امروز در حالی در نقاط مختلف استان سمنان و با حضور مردم متدین و خداجو و همیشه در صحنه اقامه شد، که یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی در آئینی باشکوه و معنوی با تکبیر ها و لبیک های مردم انقلابی، گرامی داشته شد.

شکوه مرکز استان سمنان

نماز ظهر عاشورا ظهر پنجشنبه در مصلای نماز جمعه سمنان اقامه شد مراسمی که از ساعت ۱۰:۳۰ صبح آغاز، هیئت های مذهبی و عزاداری با مردم ادغام شده، سینه زنی و سوگواری کردند و در نهایت یاد آخرین نماز حضرت سید الشهدا(ع) را گرامی داشتند.

در شاهرود و دامغان، گرمسار و میامی و دیگر نقاط استان سمنان هم صحنه باشکوهی از صفوف به هم فشرده مومنان در نماز ظهر عاشورای حسینی، جلوه گرد شد نمازی که علیرغم گرمای شدید و آفتاب مستقیمی که امروز را گرم کرده، با استقبال گسترده مردم متدین استان روبرو شده است.

مردمی که جا نمی زنند، مردمی که کنار نمی ایستاند، مردمی که مبعوث شده اند تا در وسط میدان باشند و با تاسی از سید الشهدا(ع) در بزنگاه حساس، بازهم در میدان وارد شده و از اسلام ناب مراقبت و حفاظت کنند و این مردم امروز در تلاقی عاشورای حسینی و عاشورای روزگار کنونی، سربلند تر از همیشه ایستادگی کرده اند.

روایت ملت ایستاده

یک پیرغلام اهل بیت(ع) که سال ها است نماز ظهر عاشورا را از دست نمی دهد در گفتگو با خبرنگار مهر، روایت امروز نماز ظهر عاشورا را روایت ملت ایستاده بر آرمان هایش معرفی می کند و می گوید: نماز ظهر عاشورا از آنجا برای مردم ما اهمیت دارد که نماد حضور پشت آن آرمان اصلی عاشورا محسوب می شود.

حاج محمد فرهادی با بیان اینکه نماز ظهر عاشورا برای مردم جایگاه ویژه ای دارد، ابراز کرد: نماز ظهر عاشورا نماد استقامت در برابر دشمن است یعنی امام حسین(ع) در مقابل دشمنان ایستاد و نمازش را خواند تا ترس بر دل دشمن بیاندازد و این ایستادگی با شکوه را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه نماز امام حسین(ع) در واقع خوف دل های دشمنان بود، افزود: امروز معادل آن را می توان در ایستادگی مردم ایران اسلامی و ترسی که در دل های دشمنان می اندازند مشاهده کرد مردمی که به درستی طبق گفته رهبر شهید انقلاب اسلامی مبعوث شده اند تا دشمن را زمین گیر نمازند.

میدان‌داری و ایستادگی

کتاب «لهوف» سید طاووس روایتی جالب دارد و درباره نماز ظهر عاشورا می نویسد: امام حسین (ع) با صدای واضح به یارانشان فرمودند: «نماز بخوانید.» این نماز نه‌صرفاً معنوی بود، بلکه نمادی از ایستادگی و عبودیت در شدیدترین لحظات. این لحظه، یکی از مهم‌ترین ماجرای واقعی محرم است که نشان می‌دهد، حتی در میدان نبرد، نماز نباید فراموش شود.

جلوه دوم این نماز نشان دادن روحیه به دشمنان و عدم ترک امر خدا بود. این شجاعت را رزمندگان ما پای لانچرها هم با تاسی از سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) چه در نبرد ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان، به نمایش گذاشته و حتی تحسین جهانیان را برای خودشان خریدند.

بنا به گفته کارشناسان مذهبی نماز ظهر عاشورا نه نماد مظلومیت به تنهایی، بلکه نماد مقاومت است نماد اعتماد و اطمینان با نصرت الهی است و امام حسین (ع) می داند که چه به شهادت برسد و چه هر اتفاق دیگری رخ دهد، می بایست فرمان اراده را به دست خداوند منان بسپارد.

وعده الهی

این نکته است که استاد برجسته حوزه و نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری نیز به آن تاکید داشته و می گوید: وقتی انسان ایمان داشته باشد که خداوند همراه او است نباید از هیچ چیز بترسد و این همراهی خداوند یک اطمینان قلوبی می آورد که همان ایمان به خداوند است.

آیت الله میرباقری شاهرودی که در جمع شاهرودی های مقیم قم همین شب گذشته سخنرانی جالبی را بیان کرده، می افزاید: وقتی انسان به تکلیف خودش در راه خداوند عمل کند دیگر چرا باید بترسد و خوف داشته باشد که نتیجه آن چه می شود؟ لذا تا زمانی که خداوند با ما است نباید از چیزی ترسید و این یکی از درس های بزرگی است که امام حسین(ع) به خصوص در ظهر عاشورا به ما می دهد

وی با بیان اینکه جبهه حق هم همینطور است چرا که بر مدار حقانیت خداوند متعال و اسلام ناب می چرخد، افزود: نصرت الهی و فتوحات، وعده خداوند است لیکن معتقد هستیم که وقتی با خداوند هستیم دیگر سر و کار دشمن با ما نیست، به خداوند است

اطمینان قلوب

این استاد برجسته حوزه علمیه همچنین با بیان اینکه توکل برای ما یک تکلیف است، ابراز کرد: اگر توکل کردی نباید فکر کنی که کافی است زیرا امتحان بعدی سخت تر خواهد بود و امتحان بعدی توکل بیشتری می خواهد البته باید دانست که امتحانات الهی تمام نمی شود و برای آزمون بعدی باید توکل بیشتر و محکم تر هم کرد.

نکته ای که آیت الله میرباقری به آن اشاره می کند نکته ای است که دیگر مفسران و اساتید حوزه و دانشگاه همچنین کارشناسان مسائل دینی هم به آن تاکید دارند یعنی امام حسین(ع) از چنان سطح اطمینان قلبی برخوردار است که خداوند را کنار خود می بیند.

این نوع اطمینان قلوب که از امام حسین(ع) به یادگار برای ما مانده، در عمل هم در بین نیروهای مسلح ما در جنگ ۱۲ روزه و رمضان، دیده می شد جوانانی که پای لانچرها در ماه رمضان قرآن بر سر می گذاشتند و با چنان خیال آرامی دشمن را می زدند که گویا برای مانوری تمرینی در میدان عمل حاضر هستند.

اهمیت نماز ظهر عاشورا

حجت الاسللام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان نماز ظهر عاشورا را صحنه درس گیری از امام حسین(ع) در عمل به تکلیف و اعتماد به خداوند دانست و گفت: ارادت مردم استان سمنان به نماز ظهر عاشورا و این صفوف بهم فشرده نشان دهنده تاسی قلبی شان به مولا امام حسین(ع) است.

مطیعی با بیان اینکه نمناز ظهر عاشورای امام حسین(ع) پیام بزرگی برای ما داشت، تاکید کرد: امام حسین(ع) در نماز ظهر عاشورا حتی به دشمن دین خدا می گوید که نباید امر خدا به تعویق بیافتد و این عمل به وظیفه با اطمینان قلبی از نتیجه به واسطه همراهی دین خدا و نصرت الهی که وعده خداوند است، ویژگی نماز ظهر عاشورا برای انسان معاصر محسوب می شود.

نماز ظهر عاشورا امروز در حالی با حضور جمعیت کثیر مردم استان سمنان در شهرها و روستاها برگزار شد که مردم خودشان را آماده می کنند تا بعد از ظهر و شامگاه پیش رو، به برگزاری سوگواره بزرگ شام غریبان یاران امام حسین(ع) بپردازند.