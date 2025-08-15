حراست از دستاوردهای انقلاب رسالتی همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع این شهر بیان کرد: آنچه در شرایط کنونی و تقابل جبهه حق و باطل به شکل جدیتری نمایان شده، شناخت وظیفه ما در قبال حفظ دستاوردهای، چهار دهه انقلاب اسلامی و تضمین تداوم آنها است.
وی افزود: بسیاری از کارشناسانِ آگاه در تحلیل شرایط کنونی، تقابل جبهه حق و باطل، توفیق در این نبرد تمدنی را؛ مستلزم اجرای همزمان، راهکارهای مادی و معنوی، با تکیه بر تجربیات تاریخی و وعدههای الهی میدانند
امام جمعه موقت میامی همچنین بیان کرد: حفظ دستاوردهای چهار دهه گذشته و تضمین تداوم آنها، در گرو چهار وظیفه اساسی شامل کسب روحیه، ترویج آن به دیگران، بصیرت و تبعیت از ولی امر و امام جامعه و باور به امدادهای غیبی الهی است.
رستمی بیان کرد: در این ۴۷ سال، با این همه مشکلات، از اول انقلاب، ترورها، حادثه طبس، اغتشاشات و شورشهای خیابانی، هشت سال دفاع مقدس، سه فتنه بزرگ در سالهای ۷۸، فتنه ۸۸ و فتنه بنزینی ۹۸، اگر کمک و امداد الهی نبود، آیا میتوانستیم از اینها با سلامت و سربلندی عبور کنیم و روی پای خود بایستیم؟
وی ادامه داد: از همین رو، رهبر معظم انقلاب هم در اوج بمبارانهای رژیم صهیونیستی و رجزخوانی لشکر، رسانهای کفر در نبرد ۱۲ روزه، خطاب به ملت قهرمان ایران، فرمودند: وَ لَینْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ینْصُرُه همه بدانند، خدای متعال، نصرت را، برای ملّت ایران، تضمین کرده است.
امام جمعه موقت میامی درباره راهکارهای قرآنی برای پیروزی در میادین گفت: برای موفقیت در این چهار محور، دو عنصر کلیدی و پنج دستور عملیاتی قرآنی را، باید به عنوان نقشه راه این نبرد تمدنی، مدنظر داشته باشیم
رستمی افزود: این چهار وظیفه عملی و محقق نمیشود؛ مگر با دو عنصر صبر و تقوا که همانا راهبردهای اساسی محسوب میشوند یعنی صبر نه صبر انفعالی، بلکه صبری فعالانه و هوشمندانه در مواجهه با فشارها و تقوای جمعی ایجاد مصونیت اخلاقی-اجتماعی در برابر جنگ نرم دشمن که باید مد نظر باشد.
