حراست از دستاوردهای انقلاب رسالتی همگانی است

میامی- امام جمعه موقت میامی با بیان اینکه حراست از دستاوردهای انقلاب رسالتی همگانی است، گفت: نظام اسلامی ایران سال ها به پشتیبانی مردم از گزند حوادث در امان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع این شهر بیان کرد: آنچه در شرایط کنونی و تقابل جبهه حق و باطل به شکل جدی‌تری نمایان شده، شناخت وظیفه ما در قبال حفظ دستاوردهای، چهار دهه انقلاب اسلامی و تضمین تداوم آن‌ها است.

وی افزود: بسیاری از کارشناسانِ آگاه در تحلیل شرایط کنونی، تقابل جبهه حق و باطل، توفیق در این نبرد تمدنی را؛ مستلزم اجرای همزمان، راهکارهای مادی و معنوی، با تکیه بر تجربیات تاریخی و وعده‌های الهی می‌دانند

امام جمعه موقت میامی همچنین بیان کرد: حفظ دستاوردهای چهار دهه گذشته و تضمین تداوم آنها، در گرو چهار وظیفه اساسی شامل کسب روحیه، ترویج آن به دیگران، بصیرت و تبعیت از ولی امر و امام جامعه و باور به امدادهای غیبی الهی است.

رستمی بیان کرد: در این ۴۷ سال، با این همه مشکلات، از اول انقلاب، ترورها، حادثه طبس، اغتشاشات و شورش‌های خیابانی، هشت سال دفاع مقدس، سه فتنه بزرگ در سال‌های ۷۸، فتنه ۸۸ و فتنه بنزینی ۹۸، اگر کمک و امداد الهی نبود، آیا می‌توانستیم از این‌ها با سلامت و سربلندی عبور کنیم و روی پای خود بایستیم؟

وی ادامه داد: از همین رو، رهبر معظم انقلاب هم در اوج بمباران‌های رژیم صهیونیستی و رجزخوانی لشکر، رسانه‌ای کفر در نبرد ۱۲ روزه، خطاب به ملت قهرمان ایران، فرمودند: وَ لَینْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ینْصُرُه همه بدانند، خدای متعال، نصرت را، برای ملّت ایران، تضمین کرده است.

امام جمعه موقت میامی درباره راهکارهای قرآنی برای پیروزی در میادین گفت: برای موفقیت در این چهار محور، دو عنصر کلیدی و پنج دستور عملیاتی قرآنی را، باید به عنوان نقشه راه این نبرد تمدنی، مدنظر داشته باشیم

رستمی افزود: این چهار وظیفه عملی و محقق نمی‌شود؛ مگر با دو عنصر صبر و تقوا که همانا راهبردهای اساسی محسوب می‌شوند یعنی صبر نه صبر انفعالی، بلکه صبری فعالانه و هوشمندانه در مواجهه با فشارها و تقوای جمعی ایجاد مصونیت اخلاقی-اجتماعی در برابر جنگ نرم دشمن که باید مد نظر باشد.

