اردوی جهادی دامپزشکی به یاری عشایر دالاهو رفت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، ظهر جمعه اردوی جهادی دامپزشکی با مشارکت اداره دامپزشکی و امور عشایری شهرستان دالاهو در میان عشایر بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد.

این اردوی جهادی در مرتع تنگ شکربیگی اجرا شد و طی آن خدمات مختلفی در حوزه پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی به عشایر منطقه ارائه شد.

در جریان این برنامه، ۲ هزار و ۱۵۵ رأس دام سبک علیه بیماری آبله واکسینه شدند و ۹۷ رأس بره و بزغاله نیز واکسن پیشگیری از بیماری بروسلوز دریافت کردند.

همچنین برای پیشگیری از بیماری هاری، ۲۰ قلاده سگ در جریان این اردوی جهادی واکسینه شدند.

از دیگر بخش‌های این برنامه، آموزش چهره‌به‌چهره عشایر درباره بیماری‌های مشترک میان انسان و دام بود و راه‌های پیشگیری از بیماری‌های دامی نیز به آنان آموزش داده شد.

در این آموزش‌ها همچنین بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در نگهداری دام و توجه به اقدامات پیشگیرانه برای کاهش شیوع بیماری‌ها تأکید شد.

این برنامه با هدف ارتقای سطح خدمات بهداشتی و تقویت اقدامات پیشگیرانه در مناطق عشایری و کم‌برخوردار اجرا شد و پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک میان انسان و دام از محورهای اصلی آن بود.