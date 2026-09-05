واکسیناسیون بیش از هزار رأس دام در اردوی جهادی دامپزشکی بانه

کامران زیباکردار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اردوی جهادی شبکه دامپزشکی شهرستان بانه با هدف حمایت از معیشت دامداران و روستاییان مناطق محروم و مرزی و پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی در روستاهای هَلو و پَرشه برگزار شد.

وی اظهار کرد: در این اردوی جهادی، کارشناسان و اکیپ‌های شبکه دامپزشکی بانه با حضور در روستاهای هدف، مجموعه‌ای از خدمات تخصصی دامپزشکی را به صورت رایگان به دامداران و بهره‌برداران ارائه کردند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این برنامه، واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی بود که در مجموع ۳۹ رأس دام سنگین و یک‌هزار و ۵۷ رأس دام سبک تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

واکسیناسیون سگ‌های گله و طیور بومی

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان ادامه داد: در جریان این اردوی جهادی پنج قلاده سگ گله نیز علیه بیماری هاری واکسینه شدند و برای آنها داروی ضدانگلی تجویز شد تا از بروز و انتقال بیماری‌های احتمالی در جمعیت دامی و محیط روستا جلوگیری شود.

زیباکردار عنوان کرد: در بخش دیگری از این طرح، ۹۹۴ قطعه طیور بومی روستاهای هدف نیز علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در کنترل بیماری‌های دامی بیان کرد: سم‌پاشی بدن دام‌ها و جایگاه نگهداری آنها علیه حشرات ناقل بیماری از دیگر خدمات ارائه‌شده در این اردوی جهادی بود.

آموزش دامداران برای پیشگیری از بیماری‌ها

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان همچنین آموزش دامداران و اهالی روستاها را یکی دیگر از محورهای این برنامه دانست و گفت: کارشناسان دامپزشکی در کنار ارائه خدمات رایگان، آموزش‌های لازم درباره راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام را به روستاییان ارائه کردند.

زیباکردار خاطرنشان کرد: اجرای اردوهای جهادی دامپزشکی در مناطق محروم و مرزی، علاوه بر کمک به کاهش هزینه‌های دامداران، نقش مهمی در افزایش پوشش خدمات بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی دارد و این اقدامات با هدف حمایت از تولید و معیشت جوامع روستایی دنبال می‌شود.