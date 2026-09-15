واکسیناسیون بیش از ۷ هزار رأس دام در اردوی جهادی دامپزشکی خاش

به گزارش خبرنگار مهر، امان‌الله رخشانی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خاش، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اردوی جهادی دامپزشکی به مدت دو روز در چهار روستای عشایری منطقه سنگان شامل کولکوه، انجیر تلخ بالا، انجیر تلخ پایین و دونگ برگزار شد و طی آن خدمات رایگان پیشگیرانه، آموزشی و درمانی به دامداران و بهره‌برداران ارائه شد.

وی افزود: در جریان این اردو، بیش از چهار هزار رأس دام سبک علیه بیماری آبله بزی و بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ رأس دام سبک نیز علیه بیماری آبله گوسفندی واکسینه شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خاش ادامه داد: یک‌هزار و ۲۰۰ رأس بره و بزغاله نیز علیه بیماری بروسلوز واکسینه شدند و ۲۵ قلاده سگ برای پیشگیری از بیماری هاری تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

وی گفت: علاوه بر واکسیناسیون، کارشناسان دامپزشکی با حضور در مناطق عشایری، معاینه بالینی رایگان دام‌ها را انجام داده و وضعیت بهداشتی و موارد احتمالی بیماری را مورد بررسی قرار دادند.

رخشانی آموزش دامداران را یکی از محورهای مهم این اردوی جهادی عنوان کرد و افزود: آموزش‌های چهره‌به‌چهره درباره بیماری‌های مشترک انسان و دام، راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌ها و ضرورت همکاری دامداران با مجموعه دامپزشکی ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات دامپزشکی در مناطق عشایری و کم‌برخوردار، به‌ویژه اجرای برنامه‌های واکسیناسیون و مراقبت از بیماری‌ها، نقش مهمی در حفظ سرمایه دامی، کاهش خسارت‌های اقتصادی و تأمین فرآورده‌های خام دامی سالم دارد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خاش تصریح کرد: اردوهای جهادی و حضور میدانی کارشناسان دامپزشکی در مناطق دوردست با هدف افزایش پوشش خدمات پیشگیرانه، ارتقای بهداشت دام و کمک به تأمین امنیت غذایی جامعه تداوم خواهد داشت.