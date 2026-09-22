واکسیناسیون بیش از هزار و ۸۵۰ رأس دام در مناطق روستایی و عشایری کیشکور

به گزارش خبرنگار مهر، جابر برهانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای پیشگیرانه دامپزشکی و با هدف کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی، بیش از یکهزار و ۷۰۰ رأس دام سبک و ۱۵۰ رأس دام سنگین در مناطق روستایی و عشایری بخش کیشکور علیه این بیماری واکسینه شدند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرباز افزود: در جریان اجرای این طرح، علاوه بر واکسیناسیون دامها، سم مورد نیاز برای سمپاشی دامها و جایگاههای نگهداری دام نیز در اختیار دامداران قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارشناسان دامپزشکی همچنین با حضور در مناطق هدف، نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی چهرهبهچهره درباره بیماریهای مشترک انسان و دام و ارائه توصیههای بهداشتی و پیشگیرانه به دامداران اقدام کردند.
به گفته رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرباز، معاینه بالینی دامها نیز از دیگر اقدامات انجامشده در این برنامه بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت دامداران در برنامههای پیشگیرانه دامپزشکی گفت: رعایت اصول بهداشتی، همکاری در اجرای برنامههای واکسیناسیون و اطلاعرسانی سریع موارد مشکوک میتواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی داشته باشد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرباز در پایان با اشاره به رویکرد «جهاد خدمترسانی و جهاد تبیین» در مجموعه دامپزشکی، بر تداوم خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی و عشایری تأکید کرد.
دامداران میتوانند برای دریافت راهنمایی و گزارش موارد مرتبط با خدمات دامپزشکی با سامانه ۱۵۱۲ تماس بگیرند.
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