واکسیناسیون بیش از ۳۴۰۰ رأس دام در مناطق روستایی و عشایری مهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رحیمی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تداوم خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار، گروههای جهادی دامپزشکی این شهرستان با حضور کارشناسان و نیروهای فنی، خدمات پیشگیرانه، بهداشتی و درمانی را به دامداران و بهرهبرداران مناطق روستایی و عشایری ارائه کردند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهرستان افزود: این برنامهها در روستاهای ساندک، گورابک زابلی، میانی زابلی، بخشی از روستای کریمآباد و مناطق بخش بیرک اجرا شد و طی آن دامها علیه بیماریهای واگیر و مشترک واکسینه شدند.
وی ادامه داد: در این عملیات، بیش از یکهزار و ۸۰۰ رأس دام سبک در مناطق روستایی و عشایری و یکهزار و ۶۰۰ رأس دام سبک در بخش بیرک علیه بیماری آبله گوسفندی و بزی واکسینه شدند و دامهای سنگین منطقه نیز در برابر بیماری بروسلوز یا تب مالت تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.
وی گفت: همچنین ۹ قلاده سگ علیه بیماری هاری واکسینه شد و پایش، مراقبت و معاینه بالینی دامهای منطقه نیز توسط کارشناسان دامپزشکی انجام گرفت و موارد مشکوک احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.
آموزش دامداران در کنار واکسیناسیون
رحیمی آموزش دامداران را یکی دیگر از محورهای این برنامههای جهادی عنوان کرد و افزود: کلاسهای آموزشی چهرهبهچهره با موضوع بیماریهای مشترک انسان و دام از جمله هاری و بروسلوز، اصول قرنطینهای، راههای پیشگیری از شیوع بیماریها و اهمیت همکاری دامداران با اداره دامپزشکی شهرستان برگزار شد.
وی تأکید کرد: حفظ سلامت دامها نقش مهمی در معیشت روستاییان و عشایر، تأمین فرآوردههای خام دامی سالم و حفظ بهداشت و امنیت غذایی جامعه دارد و دامپزشکی با تداوم برنامههای جهادی تلاش میکند خدمات پیشگیرانه و مراقبتی را به مناطق دوردست و کمبرخوردار برساند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهرستان خاطرنشان کرد: همکاری دامداران در اجرای برنامههای واکسیناسیون، رعایت اصول بهداشتی و قرنطینهای و اطلاعرسانی سریع موارد مشکوک بیماری، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز و گسترش بیماریهای دامی و کاهش خسارتهای اقتصادی دارد.
نظر شما